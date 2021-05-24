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Рятувальники за три дні не змогли знайти тіло потопельника у Сухому Омельнику

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 1 017

 

Пошукові роботи надалі не плануються

В суботу 22 травня вдень, близько 14.40 рятувальники отримали повідомлення про те, що в річці Сухий Омельник, що в Глобиному чоловік пірнув у воду, але назад так і не винирнув.


За офіційними даними, екіпаж рятувальників розпочав пошукові роботи 23 травня о 7.55, але до вечора тіло потопельника так і не знайшли.


Як повідомили в управлінні ДСНС, за допомогою гумового човна Captain та водолазного обладнання водолази обстежили 6000 м.кв підводного рельєфу та 2 км прибережної зони. Пошукові роботи надалі проводити не планується.


Рятувальники звертаються до містян з попередженням, що під час відпочинку поблизу річки НЕ МОЖНА:

  • заходити у воду в нетверезому стані;
  • запливати далі за буйки;
  • купатися у місцях де не відома глибина;
  • купатися у місцях де ростуть водорості;
  • стрибати у воду з розбігу чи з обриву;
  • залишати дітей біля водойм без нагляду;
  • заходити у воду відразу після прийому їжі;
  • заходити у воду після тривалого перебування під прямими сонячними променями.

Перебувати у воді безперервно можна не більше 15 хвилин.

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Автор: Ірина Андрєєва Джерело фото: ДСНС
Теги: потопельник рятувальник
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