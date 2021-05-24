Рятувальники за три дні не змогли знайти тіло потопельника у Сухому Омельнику

В суботу 22 травня вдень, близько 14.40 рятувальники отримали повідомлення про те, що в річці Сухий Омельник, що в Глобиному чоловік пірнув у воду, але назад так і не винирнув.
За офіційними даними, екіпаж рятувальників розпочав пошукові роботи 23 травня о 7.55, але до вечора тіло потопельника так і не знайшли.
Як повідомили в управлінні ДСНС, за допомогою гумового човна Captain та водолазного обладнання водолази обстежили 6000 м.кв підводного рельєфу та 2 км прибережної зони. Пошукові роботи надалі проводити не планується.
Рятувальники звертаються до містян з попередженням, що під час відпочинку поблизу річки НЕ МОЖНА:
Перебувати у воді безперервно можна не більше 15 хвилин.