З Полтавщини до Путивля: останній в Україні пам’ятник Петровському демонтували і передали до музею тоталітаризму

У селі Новоселівка Зіньківської що на Полтавщині демонтували пам’ятник одному із чільних організаторів Голодомору-геноциду
українського народу 1932-1933 рр. Григорію Петровському. За інформацією Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, пам'ятник перевезли до філії Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі «Музей монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду» в Спадщанському лісі.
На офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук громадського проєкту «Декомунізація. Україна» його координатор, очільник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков сповістив, що це був останній в публічному просторі України монумент Петровському.
Василь Міхеєв, колишній голова Новоселівської сільської ради (нині старостат межах Зіньківської територіальної громади) у офіційних відповідях керівництву Інституту нацпамяті та громадськості протягом кількох років називав монумент комуністичному злочинцю «пам’ятником невідомо кому», стверджуючи, що «немає доказів, що це взагалі пам’ятник Григорію Петровському».
Довідково: Григорій Петровський – комуністичний державний і політичний діяч Російської імперії та СРСР. Соратник Лєніна і Сталіна. Депутат IV Державної думи Російської імперії. Випусковий редактор більшовицької газети «Правда», один із ініціаторів створення ВЧК, яка є відповідальною за жахіття «червоного» терору на окупованих територіях Російської імперії. Петровський причетний до знищення
українського національного руху та голодоморів. У 1922 р. з боку УРСР підписав Договір про утворення СРСР.У 1922-1937 роках-один із заступників голови ЦВК СРСР. У 1937-1938 роках-заступник голови Президії Верховної Ради СРСР. У 1919-1938 роках – член
Політбюро ЦК КП(б)У. Місто-мільйонник Дніпропетровськ, яке раніше називалося на честь сталінського опричника, у межах декомунізації Верховна Рада перейменувала на Дніпро.