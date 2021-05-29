З Полтавщини до Путивля: останній в Україні пам’ятник Петровському демонтували і передали до музею тоталітаризму

Сьогодні, 13:47 Переглядів: 243

У селі Новоселівка Зіньківської що на Полтавщині демонтували пам’ятник одному із чільних організаторів Голодомору-геноциду

українського народу 1932-1933 рр. Григорію Петровському. За інформацією Північно-східного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам'яті, пам'ятник перевезли до філії Державного історико-культурного заповідника у м. Путивлі «Музей монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду» в Спадщанському лісі.

- Скульптура сталінського бузувіра, який був серед організаторів Голодомору-геноциду українського народу 1932-1933 рр., який штучним голодом вбивав мільйони українських селян відтепер є експонатом «Парку радянського періоду». Дякую за всебічне сприяння щодо виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» заступниці голови Полтавської облдержадміністрації Катерині Рижеченко, також Зіньківському міському голові Сергію Максименку, який допоміг з демонтажним обладнанням та директору Путивльського державного історико-культурного заповідника Сергію Тупику, котрий подбав про виділення коштів на транспорт і пальне, — сказав регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар.





На офіційній сторінці в соцмережі Фейсбук громадського проєкту «Декомунізація. Україна» його координатор, очільник громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков сповістив, що це був останній в публічному просторі України монумент Петровському.

Василь Міхеєв, колишній голова Новоселівської сільської ради (нині старостат межах Зіньківської територіальної громади) у офіційних відповідях керівництву Інституту нацпамяті та громадськості протягом кількох років називав монумент комуністичному злочинцю «пам’ятником невідомо кому», стверджуючи, що «немає доказів, що це взагалі пам’ятник Григорію Петровському».

-Пам’ятник у селі є, але я не можу стверджувати, що це Петровський, немає цьому жодного підтвердження, – публічно заявляв Василь Міхеєв. Громадськість оцінювала дії Міхеєва як саботаж декомунізаційного законодавства.

Довідково: Григорій Петровський – комуністичний державний і політичний діяч Російської імперії та СРСР. Соратник Лєніна і Сталіна. Депутат IV Державної думи Російської імперії. Випусковий редактор більшовицької газети «Правда», один із ініціаторів створення ВЧК, яка є відповідальною за жахіття «червоного» терору на окупованих територіях Російської імперії. Петровський причетний до знищення

українського національного руху та голодоморів. У 1922 р. з боку УРСР підписав Договір про утворення СРСР.У 1922-1937 роках-один із заступників голови ЦВК СРСР. У 1937-1938 роках-заступник голови Президії Верховної Ради СРСР. У 1919-1938 роках – член

Політбюро ЦК КП(б)У. Місто-мільйонник Дніпропетровськ, яке раніше називалося на честь сталінського опричника, у межах декомунізації Верховна Рада перейменувала на Дніпро.