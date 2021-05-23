Кременчук, Здоров'я, Полтавщина

За минулу добу на Полтавщині виявили 35 нових випадків COVID-19

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 78

 

В Україні діагностували коронавірусну хворобу у 2533 осіб

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 35 людей, 2 особи одужало.


Нажаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 3 пацієнти: по одному у Кременчуці, Полтаві та Лохвицькому районі.


За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 76398 людей, з яких 72020 одужали, а 2627 продовжують лікування. Зареєстровано 1751 летальний випадок.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 28164 (+20);
  • Кременчук – 9113 (+4);
  • Полтавський район – 3718;
  • Горішні Плавні – 3543;
  • Миргород – 2916;
  • Лубни – 2523;
  • Лохвицький район – 2174 (+6);
  • Карлівський район – 1702;
  • Зіньківський район – 1695;
  • Глобинський район – 1418;
  • Пирятинський район – 1323;
  • Новосанжарський район – 1218;
  • Кременчуцький район – 1177 (+1);
  • Гадяч – 1149 (+1);
  • Хорольський район – 1123;
  • Кобеляцький район – 1115;
  • Шишацький район – 1114;
  • Диканський район – 1108;
  • Котелевський район – 1092;
  • Решетилівський район – 1029;
  • Миргородський район – 1018;
  • Машівський район – 869;
  • Гадяцький район – 859 (+3);
  • Чутівський район – 797;
  • Оржицький район – 753;
  • Великобагачанський район – 750;
  • Лубенський район – 743;
  • Козельщинський район – 662;
  • Семенівський район – 608;
  • Гребінківський район – 603;
  • Чорнухинський район – 322.

 


В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 2533 громадян, зокрема, захворіли 153 дитини та 31 працівник медичної галузі.

До шпиталів потрапила 1701 особа, а виписалось 3104. Одужало 8937 людей.


В країні зареєстрували 89 летальних випадків.


0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: COVID-19 статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх