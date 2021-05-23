За минулу добу на Полтавщині виявили 35 нових випадків COVID-19

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В Україні діагностували коронавірусну хворобу у 2533 осіб

Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 35 людей, 2 особи одужало.





Нажаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 3 пацієнти: по одному у Кременчуці, Полтаві та Лохвицькому районі.





За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 76398 людей, з яких 72020 одужали, а 2627 продовжують лікування. Зареєстровано 1751 летальний випадок.





Географія поширення інфекції:

Полтава – 28164 (+20);

Кременчук – 9113 (+4);

Полтавський район – 3718;

Горішні Плавні – 3543;

Миргород – 2916;

Лубни – 2523;

Лохвицький район – 2174 (+6);

Карлівський район – 1702;

Зіньківський район – 1695;

Глобинський район – 1418;

Пирятинський район – 1323;

Новосанжарський район – 1218;

Кременчуцький район – 1177 (+1);

Гадяч – 1149 (+1);

Хорольський район – 1123;

Кобеляцький район – 1115;

Шишацький район – 1114;

Диканський район – 1108;

Котелевський район – 1092;

Решетилівський район – 1029;

Миргородський район – 1018;

Машівський район – 869;

Гадяцький район – 859 (+3);

Чутівський район – 797;

Оржицький район – 753;

Великобагачанський район – 750;

Лубенський район – 743;

Козельщинський район – 662;

Семенівський район – 608;

Гребінківський район – 603;

Чорнухинський район – 322.





В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 2533 громадян, зокрема, захворіли 153 дитини та 31 працівник медичної галузі.

До шпиталів потрапила 1701 особа, а виписалось 3104. Одужало 8937 людей.





В країні зареєстрували 89 летальних випадків.



