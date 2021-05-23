За минулу добу на Полтавщині виявили 35 нових випадків COVID-19

В Україні діагностували коронавірусну хворобу у 2533 осіб
Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ повідомляє, що за добу в області захворіло 35 людей, 2 особи одужало.
Нажаль, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померло 3 пацієнти: по одному у Кременчуці, Полтаві та Лохвицькому районі.
За весь час пандемії на Полтавщині COVID-19 виявили у 76398 людей, з яких 72020 одужали, а 2627 продовжують лікування. Зареєстровано 1751 летальний випадок.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 28164 (+20);
- Кременчук – 9113 (+4);
- Полтавський район – 3718;
- Горішні Плавні – 3543;
- Миргород – 2916;
- Лубни – 2523;
- Лохвицький район – 2174 (+6);
- Карлівський район – 1702;
- Зіньківський район – 1695;
- Глобинський район – 1418;
- Пирятинський район – 1323;
- Новосанжарський район – 1218;
- Кременчуцький район – 1177 (+1);
- Гадяч – 1149 (+1);
- Хорольський район – 1123;
- Кобеляцький район – 1115;
- Шишацький район – 1114;
- Диканський район – 1108;
- Котелевський район – 1092;
- Решетилівський район – 1029;
- Миргородський район – 1018;
- Машівський район – 869;
- Гадяцький район – 859 (+3);
- Чутівський район – 797;
- Оржицький район – 753;
- Великобагачанський район – 750;
- Лубенський район – 743;
- Козельщинський район – 662;
- Семенівський район – 608;
- Гребінківський район – 603;
- Чорнухинський район – 322.
В Україні, за інформацією МОЗ, діагностували коронавірус у 2533 громадян, зокрема, захворіли 153 дитини та 31 працівник медичної галузі.
До шпиталів потрапила 1701 особа, а виписалось 3104. Одужало 8937 людей.
В країні зареєстрували 89 летальних випадків.