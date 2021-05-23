В Горішніх Плавнях планують побудувати сміттєпереробний завод

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Усього на Полтавщині планують звести три підприємства з переробки сміття і одне з переробки відходів тваринного походження

За інформацією офіційного сайту Полтавської ОДА, про такі глобальні плани 21 травня розповів під час презентації напрямів Стратегії розвитку Полтавщини до 2027 року заступник голови облдержадміністрації Євген Греков.





Наразі науковцями Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» та фахівцями облдержадміністрації розробляється Генеральний план управління відходами області до 2030 року.





- У ньому запропоновані варіанти розміщення місць зберігання відходів, тобто сучасних полігонів, а також сортувальних станцій і місць переробки відходів. Проміжний варіант – будівництво трьох сміттєпереробних підприємств. Один із них – неподалік від Полтави. Другий – у Горішніх Плавнях. Третій – на території Лубенсько-Пирятинського кластеру, - зазначив Євген Греков.







Фахівці Полтавської ОДА розглядають і питання створення підприємства з переробки відходів тваринного походження. Користь від такого підприємства очевидна: адже в результаті аграрії отримають добрива, а мешканці територіальних громад – нові робочі місця. Наразі 6 громад висловили бажання надати ділянки для побудови такого заводу.