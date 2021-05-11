«Кремінь» у двобоях зустрівся з «Металістом 1925»

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 689

8 та 9 травня футболісти «Кременя» зіграли 17 тур в рамках Дитячо-юнацької футбольної ліги. У Вищій лізі «Кремінь» U-16 та U-14 вдома прийняли харків'ян, а «Кремінь» U-17 та U-15 на виїзді зіграли з «Металістом 1925». А в Першій лізі вихованці «Кременя» під керівництвом тренера Ярослава Здирка поступилися у Дніпрі.





U-17. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 5:1

Голи: Карабута 24, Осадчий 29, Каськов 75, Щербина 85, Дегтярьов 89 - Кужина 50









U-16. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 4:2

Голи: Сапига 32, Стецюк 46, Явник 49, Бондаренко 55 - Косенко 24, Сендецький 79









U-15. «Металіст 1925» - «Кремінь» - 4:2

Голи: Косяченко 2, Ключко 29, Панченко 59, Вербицький 64 - Неборак 25, Покась 35









U-14. «Кремінь» - «Металіст 1925» - 0:1

Гол: Петік 15









U-15. «Академія Ротаня і Зозулі» - «Кремінь» - 1:0

16 травня кременчуцькі команди зіграють заключний тур в ДЮФЛУ.