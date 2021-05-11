«Укрпошта» збільшила ліміт видачі готівки через POS-термінали у 3 рази

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 593 Коментарів: 1

Зараз за допомогою сервісу можна зняти суму від 50 до 15000 гривень

Пресслужба «Укрпошти» повідомила, що з 5 травня компанія встановила новий ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінали, і тепер він складає 15000 гривень за одну операцію. При цьому з боку «Укрпошти» така операція безкоштовна, комісію може знімати лише банк.





Часто POS-термінали «Укрпошти» встановлені у невеликих населених пунктах з населенням менше 2 тисяч людей, де немає банкоматів. І саме вони є єдиним можливим варіантом зняття готівки з карти.





- В планах компанії на 2021 рік розширення мережі POS-терміналів, в тому числі і для відділень в селах, щоб забезпечити якомога більшу кількість клієнтів доступом до фінансових та поштових послуг, - зазначив заступник гендиректора «Укрпошти» Дмитро Поліщук.

За даними «Укрпошти», послугою зняття готівки через POS-термінали за І квартал 2021 року скористалося більше 207 тисяч осіб, а загальна сума операцій склала 287 мільйонів гривень.