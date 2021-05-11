«Укрпошта» збільшила ліміт видачі готівки через POS-термінали у 3 рази

Пресслужба «Укрпошти» повідомила, що з 5 травня компанія встановила новий ліміт видачі готівки з платіжної картки через POS-термінали, і тепер він складає 15000 гривень за одну операцію. При цьому з боку «Укрпошти» така операція безкоштовна, комісію може знімати лише банк.
Часто POS-термінали «Укрпошти» встановлені у невеликих населених пунктах з населенням менше 2 тисяч людей, де немає банкоматів. І саме вони є єдиним можливим варіантом зняття готівки з карти.
За даними «Укрпошти», послугою зняття готівки через POS-термінали за І квартал 2021 року скористалося більше 207 тисяч осіб, а загальна сума операцій склала 287 мільйонів гривень.