Кременчук, Коронавірус / Карантин

Станом на 10 травня в Україні +2 817 нових випадків COVID-19, на Полтавщині +130

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У Полтавській області померло 6 людей з таким діагнозом

2 817 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 10 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 414 осіб;
  • летальних випадків – 119;
  • одужало – 9 002 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 2 122 327 осіб;
  • одужало – 1 768 753 особи;
  • летальних випадків – 46 512;
  • проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.

1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня в Україні. 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).


Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
  • Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
  • Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
  • Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
  • Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
  • Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
  • Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
  • Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
  • Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
  • Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
  • Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
  • Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
  • Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
  • Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
  • Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
  • Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
  • Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
  • Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
  • Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
  • Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
  • Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
  • Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
  • Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.

 

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73890 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 130.


Одужали 64075 (+52) жителів області, продовжують лікування 8183 людини. Усього зареєстровано 1632 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 2; Хорольський район – 2; Кременчук; Полтавський район).


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 27253 (+33);
  • Кременчук – 8796 (+11);
  • Полтавський район – 3610 (+1);
  • Горішні Плавні – 3427;
  • Миргород – 2845;
  • Лубни – 2448 (+9);
  • Лохвицький район – 2135 (+1);
  • Зіньківський район – 1650 (+12);
  • Карлівський район – 1623;
  • Глобинський район – 1325;
  • Пирятинський район – 1256;
  • Новосанжарський район – 1177 (+1);
  • Гадяч – 1126 (+15);
  • Кременчуцький район – 1105 (+4);
  • Хорольський район – 1091 (+13);
  • Котелевський район – 1085 (+5);
  • Диканський район – 1077;
  • Шишацький район – 1075;
  • Кобеляцький район – 1061 (+6);
  • Решетилівський район – 1003 (+1);
  • Миргородський район – 981;
  • Машівський район – 859;
  • Гадяцький район – 840 (+7);
  • Чутівський район – 757;
  • Оржицький район – 743 (+5);
  • Великобагачанський район – 729;
  • Лубенський район – 718 (+3);
  • Козельщинський район – 624;
  • Семенівський район – 582 (+1);
  • Гребінківський район – 577 (+2);
  • Чорнухинський район – 312.
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Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
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