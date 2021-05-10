Станом на 10 травня в Україні +2 817 нових випадків COVID-19, на Полтавщині +130

У Полтавській області померло 6 людей з таким діагнозом
2 817 нових випадків коронавірусної хвороби зафіксували в Україні станом на 10 травня, інформує МОЗ. Зокрема, захворіли 159 дітей та 31 медпрацівник.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 414 осіб;
- летальних випадків – 119;
- одужало – 9 002 особи;
- здійснено тестувань за добу – 21 883 (зокрема методом ПЛР – 13 158, методом ІФА – 2 250, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 6 475).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 122 327 осіб;
- одужало – 1 768 753 особи;
- летальних випадків – 46 512;
- проведено ПЛР-тестувань – 9 668 937.
1 004 людини щеплено проти COVID-19 за добу 9 травня в Україні. 863 645 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 863 643 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- м. Київ – 101 випадок/ 0 щеплень;
- Вінницька область – 38 випадків/ 0 щеплень;
- Волинська область – 95 випадків/ 19 щеплень;
- Дніпропетровська область – 449 випадків/ 0 щеплень;
- Донецька область – 243 випадки/ 61 щеплення;
- Житомирська область – 132 випадки/ 0 щеплень;
- Закарпатська – 32 випадки/ 10 щеплень;
- Запорізька область – 74 випадки/ 15 щеплень;
- Івано-Франківська область – 50 випадків/ 50 щеплень;
- Київська область – 184 випадки/ 23 щеплення;
- Кіровоградська область – 72 випадки/ 0 щеплень;
- Луганська область – 31 випадок/ 0 щеплень;
- Львівська область – 217 випадків/ 470 щеплень;
- Миколаївська область – 156 випадків/ 79 щеплень;
- Одеська область – 83 випадки/ 0 щеплень;
- Полтавська область – 130 випадків/ 21 щеплення;
- Рівненська область – 67 випадків/ 56 щеплень;
- Сумська область – 54 випадки/ 20 щеплень;
- Тернопільська область – 108 випадків/ 90 щеплень;
- Харківська область – 175 випадків/ 0 щеплень;
- Херсонська область – 90 випадків/ 0 щеплень;
- Хмельницька область – 15 випадків/ 0 щеплень;
- Черкаська область – 126 випадків/ 0 щеплення;
- Чернівецька область – 58 випадків/ 90 щеплень;
- Чернігівська область – 37 випадків/ 0 щеплень.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 73890 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу нових випадків – 130.
Одужали 64075 (+52) жителів області, продовжують лікування 8183 людини. Усього зареєстровано 1632 летальні випадки, нових – 6 (Полтава – 2; Хорольський район – 2; Кременчук; Полтавський район).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 27253 (+33);
- Кременчук – 8796 (+11);
- Полтавський район – 3610 (+1);
- Горішні Плавні – 3427;
- Миргород – 2845;
- Лубни – 2448 (+9);
- Лохвицький район – 2135 (+1);
- Зіньківський район – 1650 (+12);
- Карлівський район – 1623;
- Глобинський район – 1325;
- Пирятинський район – 1256;
- Новосанжарський район – 1177 (+1);
- Гадяч – 1126 (+15);
- Кременчуцький район – 1105 (+4);
- Хорольський район – 1091 (+13);
- Котелевський район – 1085 (+5);
- Диканський район – 1077;
- Шишацький район – 1075;
- Кобеляцький район – 1061 (+6);
- Решетилівський район – 1003 (+1);
- Миргородський район – 981;
- Машівський район – 859;
- Гадяцький район – 840 (+7);
- Чутівський район – 757;
- Оржицький район – 743 (+5);
- Великобагачанський район – 729;
- Лубенський район – 718 (+3);
- Козельщинський район – 624;
- Семенівський район – 582 (+1);
- Гребінківський район – 577 (+2);
- Чорнухинський район – 312.