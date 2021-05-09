Історія льотчика, який тричі став Героєм під час Другої світової війни

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 487

Найкращим виявленням поваги до тих подій є пам'ять про героїв

Усі ми прагнемо гідно вшанувати подвиг українського народу у Другій світовій війні, увіковічнити його значний внесок у перемогу антигітлерівської коаліції.





- Найкращим виявленням поваги до тих подій, на нашу думку, є пам'ять про героїв. Тому сьогодні пропонуємо вам згадати найбільш результативного льотчика Другої світової війни, єдиного українця, який став тричі Героєм СРСР – Івана Микитовича Кожедуба, - йдеться в повідомленні «Української інфографіки».









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