Диджиталізація: що кременчужанам готує Міністерство цифровізації

Сьогодні, 15:32 Переглядів: 1 034

Міністерство та Комітет цифрової трансформації вже дало кілька резонансних інфоприводів - додаток для смартфонів Дія з водійськими посвідченнями, електронні паспорти, е-Малятко, зручний запис в чергу на вакцинацію, і найгучніший, - прирівняли за юридичною силою електронний паспорт до фізичного.

Всі ці інновації, хоч і покращують наше повсякденне життя, але не дуже помітно. Проте у влади були такі амбітні плани щодо диджиталізації країни, а Дії приділяли хіба не більше уваги, ніж питанням економіки та медицини. ТелеграфЪ про це згадав і вирішив детальніше з'ясувати, що ж Міністерство цифрової трансформації зробило за час свого існування, і які у його керівництва плани.

Почнемо з сьогоднішних здобутків. Зараз на порталі Дія доступно багато послуг, про які знає не кожен пересічний українець, але які вже значно полегшують життя тисяч громадян, здебільшого представникам юридичних осіб. Вони вже можуть онлайн (і це лише найважливіше):

Отримати і видати дозвіл на будівництво, повідомити про його початок, оформити сертифікат про введення об'єкту до експлуатації, отримати витяг про нормативну грошову оцінку і земельну ділянку.

Відкрити, закрити ФОП, внести до нього зміни, зареєструвати ТОВ, змінити форму діяльності організації.

Оформити ліцензії на виробництво, імпорт та продаж ліків, протипожежну діяльність, автоперевезення, дозвіл на водокористування, міжнародне перевезення вантажів, негабаритні перевезення.

Тобто раніше, якщо ширина вантажу перевищувала 2,6 метри, для отримання дозволу на його перевезення потрібно було принести до ЦНАПу заяву, інформацію про вантаж та підготовку водія, страхування, заплатити в терміналі або на касі, роздрукувати квитанцію і зробити її ксерокопію. А якщо в паперах виявлялась невідповідність - доводилось їхати назад, переоформлюватись і знов їхати до ЦНАПу. Тепер же можна отримати дозвіл онлайн, і крім купи часу зекономити ще й купу паперу.

І про папери - це не жарт. Якщо ви знайомі з документообігом, ви знаєте, що щодня величезна купа потокової інформації друкується, використовується декілька раз і залишається товстезними папками у шафах секретарів або в архіві. Це велика проблема, яка значно ускладнює роботу з великими об'ємами інформації і її упорядкуванням. Електронний документообіг має вирішити це питання і з часом повністю замінити друковані матеріали. І Дія робить в цьому напрямку великі кроки.









Для фізичних осіб корисними будуть такі послуги:

Отримання довідки про застраховану особу (потрібна в тому числі для виплати по лікарняному) або відсутність судимості.

Перевірка автоперевізника

Реєстрація народження дитини та її місця проживання.

Отримання державного відшкодування по догляду за дитиною і допомоги при народженні.

Верифікація водійських прав, технічного паспорту, передання права на керування машини іншій особі, відновлення або обмін посвідчення водія.

Вже не так погано за півтори роки роботи, правда? А тепер детальніше про плани. Вони у Міністерства дуже амбітні, а дедлайни - жорсткі. Принаймні, мають бути, нагода це перевірити у нас з'явиться незабаром. Відповідальність за недотримання строків реалізації нестимуть керівники департаментів.

На сайті Дії розміщено 94 проєкти, для більшості з яких є конкретні етапи та строки реалізації. Тож ми можемо вибудувати часову стрічку і розказати, коли та що чекає на українців:

29.04.2021





Введення безкоштовного електронного підпису ДіяID - тепер не потрібно обирати між банками

30.06.2021





Перші тестові локації 5G.

Реєстрація ФОПів в повністю автоматичному режимі без участі реєстратора

30.09.2021





Автоматизація проведення вступної кампанії для коледжів та ВУЗів, можливість подати заяву на вступ онлайн

Митне оформлення міжнародних посилок онлайн

Моніторинг працевлаштування випускників

30.12.2021





Онлайн подання документів та відомостей для набуття або припинення громадянства України

Додаток My Pol для взаємодії з поліцією. Її можна буде викликати онлайн

Автоматизація роботи інспекторів прикордонної служби

Доступна для перегляду історія перетину фізичними особами державного кордону - звісно, можна буде подивитись лише власну історію.

Інтелектуальна система відеоконтролю на митниці для розпізнавання номерних знаків

Національний реєстр будівель та споруд, адресний реєстр

31.12.2021





Загальний реєстр педагогічних працівників

Моніторинг та контроль приватизації державного майна

29.02.2022





Реєстр туроператорів, закладів розміщення, гідів, особистий кабінет для власників туристичних об'єктів

30.06.2022





Електронні рецепти на ліки

29.09.2022





Система аналізу митних даних, яка буде шукати аномалії та виявляти порушення і контрабанду

30.09.2022





Онлайн бронювання та оренда спортивних споруд. В інтернеті можна буде забронювати стадіон

Підготовка проекту Єдиного сервісу ідентифікаціх фізичних Осіб за біометричними та геномними даними у поєднанні з технологією наскрізної ідентифікації особи

29.12.2022





Єдиний номер 112 для екстреної допомоги

Електронне адміністрування акцизного податку, окремий QR-код для кожної акцизної марки, мобільний додаток для перевірки продукції з можливістю повідомити про порушення

Єдиний реєстр зброї

Реєстр кримінальних проваджень та судимостей

Єдиний реєстр нотаріальних дій, Єдиний архів нотаріусів, електронне робоче місце нотаріуса

31.12.2022





Електронний лікарняний та стаціонар

Розділ «Здоров'я» на сайті Дії, електронний кабінет пацієнта, онлайн заключення декларації

Онлайн отримання висновку про смерть та про стан функціональності людини (інвалідність тощо)

31.03.2023





Автоматичнй ваговий контроль на дорогах - і це дуже важливий пункт для збереження цілісності новозбудованих автошляхів

Єдина транспортна система - Digital Ticket

28.09.2023





Автоматизація планування державного бюджету

31.12.2023





Автоматизація моніторингу та управління електромережами

Особистий кабінет споживача тепла та енергії

Впровадження лічильників з можливістю віддаленої передачі показників та зміни налаштувань для автоматичного виставлення рахунків

Інновації, дедлайн для яких поки що не встановлено:

– Єдиний портал для моніторингу та оплати всіх комунальних послуг

– Електронні кабінети шукача роботи та роботодавця на сайті Державної служби зайнятості

– Електронні медичні книжки

– Сертифікат якості продукту в смартфоні

– Єдиний реєстр надавачів комунальних послуг

– Єдиний реєстр лічильників (приладів обліку)

– Автоматична реєстрація смерті за електронною заявою









Можна лише уявляти, як посвякденне життя зміниться після реалізації цих проєктів. Також ми пропонуємо ознайомитись з іншими опублікованими проєктами, які вже не такі революційні та цікаві, але очікувані багатьма та потенційно дуже корисні:

30.06.2021





Розробка національного плану з розвитку мережі інтернет

Автовизначення форм і обсягів митного контролю

30.09.2021





Створення загального реєстру здобувачів освіти

Онлайн реєстрація права власності на нерухоме майно, яке виникло до 01.01.2013

Ресурс для максимально повного розкриття інформації про потенційні об'єкти приватизації

30.12.2021





Зміни до законодавства України про взаємодію з ЕС та взаємовизнання кваліфікованих електронних довірчих послуг

31.12.2021





Ресурс для інформування щодо державного майна, яке знаходиться в оренді, і яке можна орендувати

Електронне соціальне посвідчення

Єдиний соціальний реєстр, який об'єднає інформаційні системи соціальних та пенсійних структур

Єдина база даних звітів про оцінку об'єктів нерухомості

Портал «Єдине морське вікно» для спрощення реєстрації морського транспорту

31.03.2022





Електронний кабінет моряка

30.06.2022





Система оцінки ризиків повторного вчинення правопорушення (КАСАНДРА)

30.09.2022





Система обліку атестатів про повну та неповну середню освіту

Автоматизація вступної кампанії для професійно-технічної освіти

29.12.2022





Система централізованої каталогізації та Єдиний зведений каталог бібліотек України

31.12.2022





Додаток до диплому про освіту європейського зразка

Електронне ліцензування для закладів освіти

Створення системи моніторингу освітніх закладів, публічний дашборд із показниками працевлаштування випускників

Створення Єдиного реєстру об'єктів державної власності і Реєстру корпоративних прав держави

Електронні план лікування, медичні обстеження, медичні висновки для отримання водійського посвідчення.

31.03.2023





Технічні паспорти доріг з їх характеристиками, можливість переглянути їх на мапі

Автоматизація управління інфраструктурними проектами, публічний контроль за виконанням робіт та використанням бюджету у режимі реального часу

30.12.2023





Розширення можливостей систем автофіксації порушень ПДР

31.12.2023





Електронний документообіг інспекторів землі, використання наземної зйомки та дронів, автоматизація аналітики

Єдина система з забезпечення громадської безпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій

Без вказаних строків реалізації:

– Система екологічного контролю, мобільний додаток, в якому можна буде повідомити про виявлення екологічних порушень.

– Системи моніторингу та управління природними ресурсами - е-Вода, е-Ліс, е-Повітря, е-Рибалка, е-Відходи.

– Система провадження цифрової грамотності.

– Проведення всеукраїнського перепису.

– Мобільний додаток для скарг щодо захисту прав споживачів.

– Система повідомлень про відключення комунальних послуг.





І ще багато чого іншого, детальніше можна ознайомитись ТУТ.