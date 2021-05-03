Передостанній на Полтавщині бюст Леніну демонтували і передали до музею тоталітарної доби

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 361

У селі Удовіченки Зіньківської територіальної громади Полтавського району демонтували бюст Лєніну і перевезли до філії Державного історико-культурного заповідника у Путивлі (Сумської області) «Музей монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк радянського періоду» в Спадщанському лісі. Про це повідомили регіональний представник Українського інституту національної пам’яті в Полтавській області Олег Пустовгар та координатор проєкту «Декомунізація. Україна», голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков.





- Володимир Ленін (Ульянов) був ідеологом і одним із організаторів окупації молодої Української держави — Української Народної Республіки. Агресором проти нашої держави тоді виступила більшовицька Росія, яку він очолював. Зараз справу Леніна продовжує Путін: Росія, як і сто років тому, провадить війну проти України. Отож, з ініціативи Полтавського офісу Північно-східного міжрегіонального відділу УІНП, на вимогу громадськості, монумент в рамках виконання декомунізаційного законодавства демонтували і перевезли до «Парку радянського періоду» співробітники музею тоталітаризму. Це був передостанній пам’ятик Леніну на Полтавщині, останній знаходиться так само в межах Зіньківської територіальної громади на території санаторію «Сосновий бір» в селі Власівка.









Голова УІНП Антон Дробович надіслав листа головлікарю закладу Миколі Безпалому щодо необхідності демонтажу. На базі Путивльського державного історико-культурного заповідника у 2019 році створено «Парк радянського періоду», де просто неба зібрали численні скульптури комуністичних злочинців. Новостворений парк відкрили у Спадщанському лісі, що за 13 км від міста Путивль на Сумщині. Схожі парки є і в інших європейських країнах. Їхня мета — переосмислення та вивчення історії. Найбільший такий музей серед країн ЄС створили у Литві. Другим за величиною в Європі є парк радянської доби в Будапешті, де теж зібрали скульптури радянського періоду, - розповів Олег Пустовгар.





Він висловив вдячність за належне виконання закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» очільнику Зіньківської громади Сергію Максименку та директору Путивльського державного історико-культурного заповідника Сергію Тупику, який подбав про виділення коштів на транспорт і пальне.