«Кремінь» вирушає до «ВПК-Агро» за очками

Сьогодні, 08:28 Переглядів: 233

У п'ятницю, 30 квітня, у футбольному двобої зустрінуться «Кремінь» та «ВПК-Агро». Матч без глядачів розпочнеться о 16.00 на стадіоні «Метеор» у Дніпрі.





Пряма трансляція









Дискваліфікація





Матч через перебір жовтих карток пропустять Павло Мягков «Кремінь» та Антон Кіча «ВПК-Агро».





Суддівські призначення





Головний суддя: Михайлюк Артем (Київ)

Асистенти арбітра: Ковальчук Юрій (Львів) і Остапчук Василь (Львів)

4 суддя: Воєвода Андрій (Дніпро)

Спостерігач арбітражу: Левко М.В. (Чернівці)





Історія протистоянь





Команди зустрічалися двічі. Один раз у кубковому протистоянні в Дніпрі. 16 вересня кременчужани поступилися новачку Першої ліги в серії пенальті. «Кремінь» лідирував на початку гри, але двічі пропустив у другому таймі. Голи були на рахунку Білого 75 (пен.), Тищенка, 87, а у «Кременя» відзначилися Островський 8 хв та Куліш 44.





Вдруге команди зіграли 26 жовтня в рамках першого кола чемпіонату України. У Кременчуці «Кремінь» переміг «ВПК-Агро» з рахунком 2:0, у другому таймі відзначилися Геловані та Сорокін.





Наступний матч «Кремінь» зіграє вдома 7 травня, наші хлопці приймуть «Ниву» Тернопіль. Матч розпочнеться о 15.30 на стадіоні «Кремінь-Арена». А 15 травня «синьо-білі» у Миколаєві зіграють з місцевою муніципальною командою «Миколаїв».