Кременчук, Полтавщина

Територіальні сервісні центри МВС змінили графік роботи на свята

Сьогодні, 07:34 Переглядів: 324

Послуги надаватимуть лише за попереднім записом

Територіальні сервісні центри МВС на період свят змінюють графік роботи, попереджає офіційний портал Полтавської ОДА.


Так, вихідними будуть дні з 1 по 4 травня та з 9 по 11 травня (включно).


Для Головного центру та регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області ГСЦ МВС вихідними будуть дні з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня (включно).


 


Для попереднього запису можна скористатися сервісом на сайті або терміналом у приміщенні ТСЦ МВС. До центрів, де не запроваджена послуга електронної черги (№ 5345 та 5347), можна записатися за телефонами, вказаними на сайті.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: ТСЦ МВС графік роботи свята
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