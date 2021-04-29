Територіальні сервісні центри МВС змінили графік роботи на свята

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Територіальні сервісні центри МВС на період свят змінюють графік роботи, попереджає офіційний портал Полтавської ОДА.





Так, вихідними будуть дні з 1 по 4 травня та з 9 по 11 травня (включно).





Для Головного центру та регіонального сервісного центру МВС в Полтавській області ГСЦ МВС вихідними будуть дні з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня (включно).









Для попереднього запису можна скористатися сервісом на сайті або терміналом у приміщенні ТСЦ МВС. До центрів, де не запроваджена послуга електронної черги (№ 5345 та 5347), можна записатися за телефонами, вказаними на сайті.