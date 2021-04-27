На території Чорнобильської АЕС встановили скульптуру мешканця Полтавщини Олександра Лелеченка

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Біля центрального входу до адміністративно-побутового корпусу №1 Чорнобильської АЕС встановили скульптуру працівнику атомної електростанції, уродженцю Лубенського району Олександру Лелеченку. Урочисте відкриття відбулося у річницю чорнобильської трагедії 26 квітня. Про це повідомив голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





- На території Чорнобильської АЕС вшанували нашого земляка – полеглого ліквідатора, уродженця Лубенського району Олександра Григоровича Лелеченка. Він працював заступником начальника електричного цеху ЧАЕС. 26 квітня 1986 року наш земляк, знаючи, що життя його обірветься, продовжував виконувати свої обов’язки, рятуючи мільйони людей. Він отримав дозу, несумісну з життям, і через декілька днів помер. На Полтавщині сьогодні також вшанували його пам’ять та всіх інших, хто ризикуючи своїм життям і здоров’ям, брав участь у ліквідації наслідків аварії. У Лубнах презентували присвячену Олександру Лелеченку поштову марку, створену Укрпоштою за ініціативи Полтавської ОДА. В селі Степному Полтавського району до могили ліквідатора поклали квіти, – сказав голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов.





Ескіз скульптури, яка встановлена на території ЧАЕС, розробило кілька років тому об’єднання майстрів мистецтв України. На його основі силами працівників Чорнобильської атомної станції відтворили скульптурну композицію.





Як розповіли в Центрі організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження, 26 квітня 1986 року, коли восьма турбіна зупинилася вночі під час вибуху, Олександр Лелеченко власноруч відкачав легкозаймисті речовини з сьомої та восьмої турбін. Тричі ходив в електролізерну, яка знаходилася поруч із завалом, щоб відключити подачу водню до аварійних генераторів та по коліно у високоактивний воді він намагався дати напругу на живильні насоси. Зробив це вручну, адже вийшли з ладу всі системи, і запобіг поширенню вогню на неушкоджені енергоблоки. Його забирали до медичної частини №126, що у Прип’яті, але після надання медичної допомоги він звідти знову пішов на ЧАЕС.





Олександр отримав дозу, несумісну із життям. Загальна експозиційна доза, отримана ним становила 2,5 тисячі рентген. Променева хвороба забрала його життя. Олександр Лелеченко помер 7 травня 1986 року в Києві. Йому було 47 років. Похований він у селі Степному на Полтавщині.





За особисту мужність і самопожертву, проявлені в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, Олександр Лелеченко нагороджений посмертно відзнакою Президента України – хрестом «За мужність» у 1996 році. У 2006 році йому присвоєно звання Герой України.