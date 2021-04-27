Ще одна цеглинка у фундамент цифрової держави: «Єдина школа» на Полтавщині

Електронний щоденник, формування розкладів онлайн, електронне меню в їдальнях - незабаром у школах області!
26 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі про підписання меморандуму із компанією «Татл Технолоджі», яка візьметься за впровадження проекту «Єдина школа».
За останні два року Україна значно просунулася на шляху створення цифрової держави, і Полтавщина не стала виключенням. Саме тому у школах області запустять новий проєкт, який має на меті зробити систему освіти сучаснішою та прозорішою. У планах - створення електронних щоденників, онлайн-контроль за відвідуванням занять, формування розкладів і навіть меню для їдалень у цифровому форматі, а також збір й оброблення аналітичних даних.
Освітні заклади, які долучаться до проєкту, на початковому етапі отримають послуги безкоштовно.