Освіта, Полтавщина

Ще одна цеглинка у фундамент цифрової держави: «Єдина школа» на Полтавщині

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 327 Коментарів: 1

 

Електронний щоденник, формування розкладів онлайн, електронне меню в їдальнях - незабаром у школах області!

26 квітня голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов повідомив на своєму Telegram-каналі про підписання меморандуму із компанією «Татл Технолоджі», яка візьметься за впровадження проекту «Єдина школа».


 


За останні два року Україна значно просунулася на шляху створення цифрової держави, і Полтавщина не стала виключенням. Саме тому у школах області запустять новий проєкт, який має на меті зробити систему освіти сучаснішою та прозорішою. У планах - створення електронних щоденників, онлайн-контроль за відвідуванням занять, формування розкладів і навіть меню для їдалень у цифровому форматі, а також збір й оброблення аналітичних даних.


Освітні заклади, які долучаться до проєкту, на початковому етапі отримають послуги безкоштовно.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Школа Освіта Цифрова держава
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Коментарі: 1

92
КАПУША:
Сьогодні, 16:13

Нема такого слова, як "цеглик"


1 0

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