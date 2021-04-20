У парку Миру знову зустріли лисицю: цього разу зняли хвостату на відео

19 квітня близько 22.00 кременчужанка Алла дорогою до магазину зустріла в районі парку Миру лисицю. Жінка зняла хвостату на відео.
Лисицю в парку кременчужани уже зустрічали. Наприклад, кременчужанин Олексій розповідав нам про зустріч з лисицею 5 квітня.
Місцеві собачники вже звикли до рудої сусідки - кажуть, на вечірніх прогулянках часто її там зустрічають. Тварина поводиться не агресивно.
Як би там не було, підходити до неї не рекомендується! Також уникайте контакту з лисицею домашніх тварин - котів зголодніла лисиця може сприймати як їжу, а собаки можуть її налякати і, тим самим, викликати агресію.