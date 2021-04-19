Коронавірус у Кременчуці: 110 нових випадків і три смерті за добу

Сьогодні, 21:07 Переглядів: 565

Сьогодні, 19 квітня, в Кременчуці зареєстрували 110 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.



Захворіли 62 жінки віком від 21 до 86 років, 44 чоловіка віком від 19 до 89 років та 4 дитини віком від 1 до 14 років. Із них 91 пацієнт перебуває на амбулаторному лікуванні, а 19 - в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 157 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.



Одужало 37 пацієнтів.



На жаль, три пацієнта померли - 81-річна та 78-річна жінки і 54-річний чоловік.





Всього зареєстровано 7 896: одужало 6 370, померло 200.