Кременчужани можуть реалізувати власний кольоровий мурал

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До 14 травня триває прийом робіт на участь у конкурсі мурал-арту «Моя родина в серці України»

Відкрився прийом робіт на участь у конкурсі мурал-арту «Моя родина в серці України». За інформацією пресслужби мерії Кременчука, конкурс присвячений Міжнародному дню сім`ї та Міжнародному дню захисту дітей.





До участі кличуть:

мешканців Кременчука;

учнів (студентів) закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

вихованців комунальних позашкільних навчальних закладів та їх керівників;

художників та аматорів.

Заявки та документи для участі приймаються не пізніше 14 травня на електронну адресу kfoto2020@gmail.com та на паперових носіях за адресою м. Кременчук, вул. Миколаївська, 9. Реалізація проєкту – 24-31 травня.





До заявки необхідно додати проєкт мурал-арту, який включає кольоровий ескіз, назву, короткий опис. Проєкт має бути розрахований на розмір не менший ніж 2 м х 3 м.



Координаторка проєкту – Анна Погода, тел.: +38 (096) 623 77 19.