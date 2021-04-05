За якими адресами у Кременчуці відключатимуть світло 6 квітня

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У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях у деяких споживачів 6 квітня можливі перерви в електропостачанні.





З 06.00 до 18.00 відключення відбуватимуться за адресами:





вул. Багратіона;

вул. Суворова;

вул. Щаслива;

вул. Богуна;

вул. Сурікова;

вул. Рєпіна;

вул. Парізької Комуни;

вул. Черняховського;

вул. Левітана;

вул. Господарська;

вул. Попова;

вул. Нижня;

вул. Дружинницька;

пров. Суворова;

пров. Південний;

пров. Фізкультурний;

пров. Ударний;

пров. Спартаківський;

пров. Динамівський;

пров. Парковий;

пров. 1-й Парковий;

пров. 1-й Деповський;

пров. Господарський;

туп. Малокохнівський.

3 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:





вул. Марка Вовчка;

пров. Розмислова.

А у с. Власівка з 08.00 до 17.00 можлива відсутність електроенергії на вул. Великокохнівській.