За якими адресами у Кременчуці відключатимуть світло 6 квітня

ПАТ «Полтаваобленерго» назвало адреси
У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях у деяких споживачів 6 квітня можливі перерви в електропостачанні.
З 06.00 до 18.00 відключення відбуватимуться за адресами:
- вул. Багратіона;
- вул. Суворова;
- вул. Щаслива;
- вул. Богуна;
- вул. Сурікова;
- вул. Рєпіна;
- вул. Парізької Комуни;
- вул. Черняховського;
- вул. Левітана;
- вул. Господарська;
- вул. Попова;
- вул. Нижня;
- вул. Дружинницька;
- пров. Суворова;
- пров. Південний;
- пров. Фізкультурний;
- пров. Ударний;
- пров. Спартаківський;
- пров. Динамівський;
- пров. Парковий;
- пров. 1-й Парковий;
- пров. 1-й Деповський;
- пров. Господарський;
- туп. Малокохнівський.
3 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:
- вул. Марка Вовчка;
- пров. Розмислова.
А у с. Власівка з 08.00 до 17.00 можлива відсутність електроенергії на вул. Великокохнівській.