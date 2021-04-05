Кременчук

За якими адресами у Кременчуці відключатимуть світло 6 квітня

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 758

 

ПАТ «Полтаваобленерго» назвало адреси

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях у деяких споживачів 6 квітня можливі перерви в електропостачанні.  


З 06.00 до 18.00 відключення відбуватимуться за адресами:


  • вул. Багратіона;
  • вул. Суворова;
  • вул. Щаслива;
  • вул. Богуна;
  • вул. Сурікова;
  • вул. Рєпіна;
  • вул. Парізької Комуни;
  • вул. Черняховського;
  • вул. Левітана;
  • вул. Господарська;
  • вул. Попова;
  • вул. Нижня;
  • вул. Дружинницька;
  • пров. Суворова;
  • пров. Південний;
  • пров. Фізкультурний;
  • пров. Ударний;
  • пров. Спартаківський;
  • пров. Динамівський;
  • пров. Парковий;
  • пров. 1-й Парковий;
  • пров. 1-й Деповський;
  • пров. Господарський;
  • туп. Малокохнівський.

3 08.00 до 17.00 світла не буде за адресами:


  • вул. Марка Вовчка;
  • пров. Розмислова.

А у с. Власівка з 08.00 до 17.00 можлива відсутність електроенергії на вул. Великокохнівській.


 


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Автор: Тамара Зінченко
Теги: Полтаваобленерго графік відключення відключення електроенергії
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