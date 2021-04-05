У Кременчуці поліцейські зловили 26-річного закладчика наркотиків

Сьогодні, 18:08 Переглядів: 73

У хлопця також був список з даними людей

У Кременчуці патрульні роти тактико-оперативного реагування затримали закладчика з наркотиками. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.





Копи патрулювали правобережну частину Кременчука, коли їх увагу привернув чоловік. Він проходив повз АЗС, але тільки-но побачив правоохоронців, змінив напрямок та прискорив рух. Тому поліцейські вирішили зупинити його та поспілкуватися.





Під час поверхневої перевірки стало відомо, чому 26-річний громадянин нервує — ТОРівці знайшли у нього пакетики з кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною, а також паперовий лист, на якому були записані дані невідомих осіб.





Для вилучення та направлення на експертизу наркотичних речовин на місце викликали слідчо-оперативну групу.