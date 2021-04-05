У Кременчуці поліцейські зловили 26-річного закладчика наркотиків

У Кременчуці патрульні роти тактико-оперативного реагування затримали закладчика з наркотиками. Про це інформує патрульна поліція нашого міста.
Копи патрулювали правобережну частину Кременчука, коли їх увагу привернув чоловік. Він проходив повз АЗС, але тільки-но побачив правоохоронців, змінив напрямок та прискорив рух. Тому поліцейські вирішили зупинити його та поспілкуватися.
Під час поверхневої перевірки стало відомо, чому 26-річний громадянин нервує — ТОРівці знайшли у нього пакетики з кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичною, а також паперовий лист, на якому були записані дані невідомих осіб.
Для вилучення та направлення на експертизу наркотичних речовин на місце викликали слідчо-оперативну групу.