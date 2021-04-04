194 випадків COVID-19 діагностували на Полтавщині за минулу добу

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За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 57494 випадки захворювання на COVID-19.





Одужали 47858 (+38) жителів області, продовжують лікування 8439 людей, зокрема 381 дитина.





Усього зареєстровано 1197 летальних випадків, нових – 6 (Кременчук – 4; Полтава; Оржицький район).





За минулу добу зареєстровано нових випадків – 194.









Географія поширення інфекції:

Полтава – 21815 (+46);

Кременчук – 6998 (+40);

Полтавський район – 2769 (+15);

Горішні Плавні – 2639;

Миргород – 2154 (+19);

Лубни – 1851;

Лохвицький район – 1755 (+2);

Зіньківський район – 1325;

Карлівський район – 1267;

Пирятинський район – 952;

Глобинський район – 919;

Котелевський район – 909;

Новосанжарський район – 902;

Гадяч – 876 (+30);

Диканський район – 861;

Шишацький район – 838;

Кременчуцький район – 825 (+1);

Миргородський район – 763 (+5);

Хорольський район – 749 (+1);

Решетилівський район – 740 (+7);

Машівський район – 713;

Кобеляцький район – 685;

Гадяцький район – 605 (+22);

Чутівський район – 558;

Великобагачанський район – 522;

Семенівський район – 492 (+5);

Оржицький район – 489 (+1);

Лубенський район – 479;

Козельщинський район – 430;

Гребінківський район – 352;

Чорнухинський район – 262.





13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників, повідомляє МОЗ.



Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 545 осіб;

летальних випадків – 258;

одужало – 4 657 осіб;

здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).



За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 745 709 осіб;

одужало – 1 347 193 особи;

летальних випадків – 34 333;

проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.



3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.



290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.







Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:



м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;

Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;

Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;

Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;

Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;

Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;

Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;

Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;

Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;

Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;

Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;

Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;

Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;

Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;

Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;

Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;

Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;

Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;

Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;

Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;

Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;

Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;

Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;

Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.



Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.



Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua



Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.

Бережіть себе та рідних!