194 випадків COVID-19 діагностували на Полтавщині за минулу добу

Продовжують лікування 8439 людей, зокрема 381 дитина
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України, від початку карантину на Полтавщині діагностували 57494 випадки захворювання на COVID-19.
Одужали 47858 (+38) жителів області, продовжують лікування 8439 людей, зокрема 381 дитина.
Усього зареєстровано 1197 летальних випадків, нових – 6 (Кременчук – 4; Полтава; Оржицький район).
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 194.
Географія поширення інфекції:
Полтава – 21815 (+46);
Кременчук – 6998 (+40);
Полтавський район – 2769 (+15);
Горішні Плавні – 2639;
Миргород – 2154 (+19);
Лубни – 1851;
Лохвицький район – 1755 (+2);
Зіньківський район – 1325;
Карлівський район – 1267;
Пирятинський район – 952;
Глобинський район – 919;
Котелевський район – 909;
Новосанжарський район – 902;
Гадяч – 876 (+30);
Диканський район – 861;
Шишацький район – 838;
Кременчуцький район – 825 (+1);
Миргородський район – 763 (+5);
Хорольський район – 749 (+1);
Решетилівський район – 740 (+7);
Машівський район – 713;
Кобеляцький район – 685;
Гадяцький район – 605 (+22);
Чутівський район – 558;
Великобагачанський район – 522;
Семенівський район – 492 (+5);
Оржицький район – 489 (+1);
Лубенський район – 479;
Козельщинський район – 430;
Гребінківський район – 352;
Чорнухинський район – 262.
13 738 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 04 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 504 дитини та 216 медпрацівників, повідомляє МОЗ.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 5 545 осіб;
летальних випадків – 258;
одужало – 4 657 осіб;
здійснено тестувань за добу – 75 538 (зокрема методом ПЛР – 36 311, методом ІФА – 9 030, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 30 197).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 745 709 осіб;
одужало – 1 347 193 особи;
летальних випадків – 34 333;
проведено ПЛР-тестувань – 8 334 111.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1 388), Дніпропетровській (1 143), Одеській (1 075), Хмельницькій (1 060) та Львівській (865) областях.
3 919 людей щеплено проти COVID-19 за добу 03 квітня 2021 року в Україні.
290 566 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 290 564 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 2 особи.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
м. Київ – 552 випадки/ 720 щеплень;
Вінницька область – 397 випадків/ 110 щеплень;
Волинська область – 226 випадків/ 210 щеплень;
Дніпропетровська область – 1 143 випадки/ 290 щеплень;
Донецька область – 668 випадків/ 140 щеплень;
Житомирська область – 616 випадків/ 80 щеплень;
Закарпатська – 287 випадків/ 30 щеплень;
Запорізька область – 328 випадків/ 40 щеплень;
Івано-Франківська область – 234 випадки/ 179 щеплень;
Київська область – 804 випадки/ 0 щеплень;
Кіровоградська область – 171 випадок/ 80 щеплень;
Луганська область – 56 випадків/ 140 щеплень;
Львівська область – 865 випадків/ 240 щеплення;
Миколаївська область – 386 випадків/ 130 щеплень;
Одеська область – 1 075 випадків/ 160 щеплень;
Полтавська область – 194 випадки/ 110 щеплень;
Рівненська область – 330 випадків/ 50 щеплень;
Сумська область – 762 випадки/ 40 щеплень;
Тернопільська область – 505 випадків/ 130 щеплень;
Харківська область – 1 388 випадків/ 440 щеплень;
Херсонська область – 186 випадків/ 0 щеплень;
Хмельницька область – 1 060 випадків/ 200 щеплень;
Черкаська область – 646 випадків/ 160 щеплень;
Чернівецька область – 304 випадки/ 180 щеплень;
Чернігівська область – 555 випадків/ 60 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Щеплення проводилось 58 мобільними бригадами з імунізації та 153 пунктами щеплення.
Станом на 03 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 403 066 людей.
Отримуйте інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 з надійних джерел: офіційних ресурсів МОЗ. Зокрема, з порталу vaccination.covid19.gov.ua
Три прості правила протиепідемічної безпеки – дотримання дистанції, носіння маски та гігієна рук – рятують життя.
Бережіть себе та рідних!