Квіти, чоловіки і перевертень: що кременчужанам почитати на вихідних

Оксана Кір’ян «Цвіте терен» Любов і незчулася, як стала самотньою літньою жінкою в розкішній квартирі. Колись – показна донька генерала, розумна та цілеспрямована, вона бачила весь світ біля своїх ніг. А тепер – пустка. Одного дня, прибираючи у старій батьківській квартирі, Люба знаходить лист-покаяння, який написала мати Галина до своєї молодшої сестри Василини. Ця сповідь перевертає все життя жінки, як багато років тому перевернулася доля тітки Василини. Виявляється, Любина мати вкрала життя сестри заради власного щастя…