Квіти, чоловіки і перевертень: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Оксана Кір’ян «Цвіте терен»
Любов і незчулася, як стала самотньою літньою жінкою в розкішній квартирі. Колись – показна донька генерала, розумна та цілеспрямована, вона бачила весь світ біля своїх ніг. А тепер – пустка. Одного дня, прибираючи у старій батьківській квартирі, Люба знаходить лист-покаяння, який написала мати Галина до своєї молодшої сестри Василини. Ця сповідь перевертає все життя жінки, як багато років тому перевернулася доля тітки Василини. Виявляється, Любина мати вкрала життя сестри заради власного щастя…
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Луиза Мэй Олкотт «Маленькие мужчины»
Джо та Фріц Бер відкрили приватну школу для хлопчиків. Але ця школа відрізняється від звичайних навчальних закладів: її учні не знають, що таке зубріння та сувора дисципліна. Мудра Джо дарує дітям любов і турботу, намагається зробити з неслухняних хлопців справжніх маленьких чоловіків. А її чоловік допомагає віднайти хлопчикам їхнє покликання. Вихованці школи, різні за характером і світоглядом, разом вчаться долати труднощі і відповідати за свої вчинки.
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Андрій Кокотюха «Вигнанець і перевертень»
1913 рік. Грудень. Платона Чечеля запрошують на приватну новорічну вечірку. Він випадково опиняється в колі впливових харків’ян. Тіло одного з гостей знаходять одразу після балу-маскараду. Особняк занесено снігом, гості відрізані від світу. Втекти немає куди – а полювання на гостей триває. Кажуть, що всіх тероризує перевертень. І лише Чечель може кинути вбивці виклик. Та раптом підозрює: перевертень – серед гостей.