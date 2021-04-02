«Кременчуком» вдруге поступається «Соколу»

Сьогодні, 21:33 Переглядів: 101

Сьогодні, 2 квітня, в Кременчуці свій другий півфінальний поєдинок плей-оф УХЛ Паріматч провели місцевий «Кременчук» та київський «Сокіл», провідомляє УХЛ.





«Кременчук» - «Сокіл» 4:5 (0:2, 1:2, 3:1)

Рахунок в серії - 0:2

Шайби: 0:1 Гільманов (Смирнов, Німенко), 5:23; 0:2 Міхнов (Рубан, Кузьменко), 09:23; 0:3 Смирнов (Німенко, Гільманов, більш.); 25:27; 0:4 Панченко (Гончаренко, Малєтін), 26:04; 1:4 Тютченко (Григорян, Смирнов), 33:59; 2:4 Григорян, 42:16; 3:4 Орлов (Дубінін), 43:01; 3:5 Ступак (Гончаренко, Панченко), 47:10; 4:5 Коробов (Орлов, Толстушко), 59:19;

Кременчук: Новицький (Гордюшин - з 26:04); Яковлєв - Варава, Александров - Григорян, Хрішпенц - Бойових, Грицьких - Толстушко; Коробов - Дубінін - Денискін, Кисельов (К) - Серанов - Смирнов, Созонов - Пукс (А) - Орлов, Савицький - Гриценко (А) - Тютченко.

Сокіл: Дубровський (Кубрицький); Лисенко - Голубич, Чолач - Платонов, Бєлінський - Андрейків, Сисак - Симчук; Рубан - Кузьменко - Міхнов (А), Ступак - Курбатов - Морозов (К), Гільманов - Смирнов - Німенко (А), Гончаренко - Панченко - Малєтін.









Ще до екватора першого періоду «Сокіл» влаштував холодний душ своєму противнику з Кременчука, двічі відзначившись у воротах Новицького. Після дуже активного старту матчу від кременчужан «Сокіл» втік в контратаку і Гільманов після передачі від Смирнова відкрив рахунок в матчі, а потім вперше в плей-оф результативно спрацювала ударна зв'язка Рубан-Міхнов - перший віддав, а другий не підвів партнера і подвоїв рахунок.





Також впевнено кияни почали і другий відрізок зустрічі - спочатку Смирнов реалізував чисельну перевагу своєї команди, а через 37 секунд свій перший гол в плей-оф забив Панченко. Розмочити рахунок «Кременчук» зміг тільки після екватора зустрічі - Григорян віддав відмінний пас на Тютченка і 26-й номер «городян» позбавив Дубровського права на "сухар".





На старті третього періоду «Кременчук» перевернув гру з ніг на голову - Григорян і Орлов з різницею в хвилину скоротили відставання до мінімальних 3:4. Однак, вже через 4 хвилини Ступак увірвався в зону «містян», одним рухом прибрав двох захисників і верхом відправив шайбу в ворота Гордюшина, повернувши перевагу у дві шайби.





Під кінець зустрічі Савицький поміняв голкіпера на шостого польового гравця, і за 39 секунд до кінця основного часу і Коробов закинув четверту шайбу кременчужан в матчі. Однак на більше у гостей не вистачило часу і матч все ж завершився перемогою «Сокола», який повів в серії з рахунком 2:0





Нагадаємо, що два наступні матчі півфіналу плей-офф УХЛ Паріматч «Сокіл» і «Кременчук» проведуть в Києві 5 і 7 квітня. Обидва матчі розпочнуться о 18:00, а прямі трансляції будуть доступні в ефірі телеканалу XSPORT.