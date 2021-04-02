За добу в Кременчуці зареєстрували 61 новий випадок COVID-19, двоє померло

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2 квітня в Кременчуці зареєстрували 61 новий випадок захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли 36 жінок віком від 23 до 82 років, 22 чоловіки віком від 21 до 80 років та три дитини віком від 3 місяців до 6 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 57 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, чотири – лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях лікується 107 пацієнтів. Одужало 22 особи. На жаль, дві людини померли.



У Кременчуці всього зареєстрували 6949 випадків коронавірусної хвороби, одужало 5956, померло 181.



