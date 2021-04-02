Неподалік Кременчука зафіксували незвичне явище – гало

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За 20 км від Кременчука, в Омельнику кременчужанин Ігор зафіксував незвичне явище – гало.





Нагадаємо, що поява гало часто свідчить про зміни в погоді – похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.





Гало – оптичне явище в атмосфері, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Найпоширеніша форма гало – світле слабко забарвлене коло навколо сонця чи місяця. Всього відомо декілька десятків різновидів гало (до 90). Переважна більшість їх – рідкісні та спостерігаються лише в країнах із суворим кліматом.





В Україні гало можна спостерігати 70-120 разів на рік, але воно здебільшого малопомітне. Яскраве й добре помітне гало з'являється 10-20 разів на рік.



