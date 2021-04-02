У Полтаві іноземцю погрожували ножем та пограбували його: один з нападників – неповнолітній

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У потерпілого відібрали два мобільні телефони, документи та кілька тисяч гривень, а потім телефонували його родичам і вимагали гроші в обмін на повернення документів

1 квітня до поліції Полтави звернувся іноземець та повідомив, що 29 березня у провулку Ломаному на нього напали двоє осіб, які побили його та пограбували, погрожуючи ножем. Про це інформує відділ комунікації поліції Полтавської області.

Усі наряди поліції міста були орієнтовані на правопорушників, і через кілька годин працівники відділення №1 Полтавського районного управління поліції встановили двох причетних до нападу осіб: 28-річного чоловіка та 15-річного підлітка.





За попередньою версією слідства, 29 березня близько 23.00 раніше судимий чоловік разом із неповнолітнім хлопцем напали на потерпілого, забравши в нього два мобільні телефони, документи та кілька тисяч гривень. Пізніше фігуранти телефонували родичам потерпілого за кордон і, називаючись правоохоронцями, вимагали гроші в обмін на повернення документів.





Неповнолітній полтавець дав свідчення у присутності батьків, з ним працює ювенальна поліція. 28-річному чоловіку повідомили про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та про відкриття кримінального провадження за втягування неповнолітнього у злочинну діяльність.





За фактом правопорушення триває досудове розслідування в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 2 ст. 187 ККУ (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила розбій). Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.