Любов, мрії і ЧАЕС: що кременчужанам почитати на вихідних

Джоджо Мойєс «На крилах мрії»

Наташа Маколей – успішна адвоката. Щодня вона захищає права дітей, але в її особистому – суцільна плутанина. Дивні стосунки з колишнім чоловіком та невизначені – з теперішнім другом, проблеми на роботі.

Сара – онука талановитого вершника Анрі Лашапеля. Дідусь вклав у неї всі свої знання, що стосувалося майстерності верхової їзди. Він бачив в онуці здійснення власної мрії. Проте зараз Сара залишилась сам на сам із викликами дорослого світу.

Доросла жінка та дівчинка-підліток зустрілися, щоб врятувати одна одну.