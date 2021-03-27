Любов, мрії і ЧАЕС: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Джеймс М. Кейн «Листоноша завжди дзвонить двічі»
Якою буває любов? Ніжною і жорстокою, безслідною і фатальною, духовною і тілесною. А яка любов у Френка й Кори? Вони вбили людину – заради кохання, чи будучи злочинцями за своєю природою? Їхні стосунки – це вогонь, жага, кров і зрада…
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Джоджо Мойєс «На крилах мрії»
Наташа Маколей – успішна адвоката. Щодня вона захищає права дітей, але в її особистому – суцільна плутанина. Дивні стосунки з колишнім чоловіком та невизначені – з теперішнім другом, проблеми на роботі.
Сара – онука талановитого вершника Анрі Лашапеля. Дідусь вклав у неї всі свої знання, що стосувалося майстерності верхової їзди. Він бачив в онуці здійснення власної мрії. Проте зараз Сара залишилась сам на сам із викликами дорослого світу.
Доросла жінка та дівчинка-підліток зустрілися, щоб врятувати одна одну.
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Світлана Алексієвич «Чорнобильська молитва»
Книга «Чорнобильська молитва» - це розповіді очевидців катастрофи 1986 року: мешканців Прип’яті, ліквідаторів, так званих само селів – тих, хто з часом повернувся до своїх домівок незважаючи на заборони і радіацію, бо там залишилося їхнє життя. У цій книжці зібрані тільки особисті трагічні історії – про кохання, хвороби, боротьбу. І ці історії, немов голоси в хорі, зливаються в одну молитву. Чорнобильську молитву.