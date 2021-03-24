Кременчук, Україна, Світ

Амністія до Дня незалежності: кого можуть звільнити

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 716 Коментарів: 2

Зареєстрували законопроєкт

22 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає амністію для певних категорій в’язнів з нагоди 30-ї річниці незалежності України.


Згідно законопроєкту, на волю зможуть вийти:

  • Неповнолітні;
  • Жінки;
  • Чоловіки, що мають дітей до 16 років або дітей з інвалідністю;
  • Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;
  • Особи пенсійного віку;
  • Учасники бойових дій, особи, що боронили суверенітет і територіальну цілісність України, приймали безпосередню участь в АТО.


Під час прийняття рішення про амністію будуть враховуватись такі критерії:

  • Незначна суспільна загроза дій, вчинених особою;
  • Об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), які суттєво знижують загрозу, що несе особа;
  • Значний термін відбутого покарання засудженим на момент проголошення амністії.

Окремо в законопроєкті зазначено, що амністія не стосуватиметься осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також таких, що вчинили злочини із використанням свого службового становища (корупційні злочини).

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: амнистия
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Коментарі: 2

227
LYuSIYa:
Сьогодні, 13:54

"...Учасники бойових дій, особи, що боронили суверенітет і територіальну цілісність України, приймали безпосередню участь в АТО..." Тобто, цей сцикливий пісюаніст може відпустити Ріфа? Нє, засцить і всереться ( у коменті використано народну лексику!!! Не ріжте!!! І так сайт досі не звільнили від московитської)



Перефразуючи великого Актора Бикова:" Мінусам моїм коментам - рада". Це тільки підтверджує убогість мислення тих, хто голосував за того, хто чотири рази не з'явився у воєнкомат. Хто розстрілював Верховну Раду у своєму фільмі, а злякався попереджень двох жінок. Чия партія ініціювала і прийняла новий закон про донорство крові, і тепер більше половини донорів ( з НПЗ точно) не підуть здавати кров, хіба що для поранених, але це не в Кременчуці. ХАВАЙТЕ!


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23
1589:
Сьогодні, 14:39

найбільшу загрозу в *** державі несе влада (абсолютно всі гілки влади) та олігархи під кого ця *** влада працює


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