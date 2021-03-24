Амністія до Дня незалежності: кого можуть звільнити

Зареєстрували законопроєкт
22 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає амністію для певних категорій в’язнів з нагоди 30-ї річниці незалежності України.
Згідно законопроєкту, на волю зможуть вийти:
- Неповнолітні;
- Жінки;
- Чоловіки, що мають дітей до 16 років або дітей з інвалідністю;
- Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;
- Особи пенсійного віку;
- Учасники бойових дій, особи, що боронили суверенітет і територіальну цілісність України, приймали безпосередню участь в АТО.
Під час прийняття рішення про амністію будуть враховуватись такі критерії:
- Незначна суспільна загроза дій, вчинених особою;
- Об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), які суттєво знижують загрозу, що несе особа;
- Значний термін відбутого покарання засудженим на момент проголошення амністії.
Окремо в законопроєкті зазначено, що амністія не стосуватиметься осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також таких, що вчинили злочини із використанням свого службового становища (корупційні злочини).