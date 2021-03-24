Амністія до Дня незалежності: кого можуть звільнити

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 716 Коментарів: 2

22 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, що передбачає амністію для певних категорій в’язнів з нагоди 30-ї річниці незалежності України.





Згідно законопроєкту, на волю зможуть вийти:

Неповнолітні;

Жінки;

Чоловіки, що мають дітей до 16 років або дітей з інвалідністю;

Особи з інвалідністю І, ІІ, ІІІ груп;

Особи пенсійного віку;

Учасники бойових дій, особи, що боронили суверенітет і територіальну цілісність України, приймали безпосередню участь в АТО.





Під час прийняття рішення про амністію будуть враховуватись такі критерії:

Незначна суспільна загроза дій, вчинених особою;

Об’єктивні фактори (тяжка хвороба, похилий вік тощо), які суттєво знижують загрозу, що несе особа;

Значний термін відбутого покарання засудженим на момент проголошення амністії.

Окремо в законопроєкті зазначено, що амністія не стосуватиметься осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також таких, що вчинили злочини із використанням свого службового становища (корупційні злочини).