Кременчук, Коронавірус / Карантин

У Кременчуці коронавірус виявили у 35 дорослих і 3 дітей

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 574

 

Один пацієнт сьогодні помер

Сьогодні, 22 березня, в Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.


Захворіли 23 жінки віком від 27 до 75 років, 20 чоловіків віком від 28 до 79 років, 3 дитини віком 10 роки, 14 років та 16 років. Із них 35 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 3 три - лікуються в інфекційних шпиталях.


Всього в інфекційних шпиталях лікуються 101 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.


Одужало 17 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.


Всього зареєстровано 6 360 випадки: одужало 5 733, померло 171.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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