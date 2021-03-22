У Кременчуці коронавірус виявили у 35 дорослих і 3 дітей

Сьогодні, 22 березня, в Кременчуці зареєстрували 38 нових випадків захворювання на коронавірус, повідомляє пресслужба мерії.
Захворіли 23 жінки віком від 27 до 75 років, 20 чоловіків віком від 28 до 79 років, 3 дитини віком 10 роки, 14 років та 16 років. Із них 35 перебувають на амбулаторному лікуванні, а ще 3 три - лікуються в інфекційних шпиталях.
Всього в інфекційних шпиталях лікуються 101 пацієнт. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.
Одужало 17 пацієнтів. На жаль, один пацієнт помер.
Всього зареєстровано 6 360 випадки: одужало 5 733, померло 171.