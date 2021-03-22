На АЗС на Київській якийсь двіж

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Ввечері 22 березня на АЗС на Київській відбувається щось цікаве.





Як повідомили ТЪ очевидці, молодики на автівці тікали від поліції і намагалися сховатися за будкою заміни мастила, але їх помітили...