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На АЗС на Київській якийсь двіж

Сьогодні, 20:30 Переглядів: 891

 

Попередньо молодики на автівці намагались втекти від поліції

Ввечері 22 березня на АЗС на Київській відбувається щось цікаве.


Як повідомили ТЪ очевидці, молодики на автівці тікали від поліції і намагалися сховатися за будкою заміни мастила, але їх помітили...

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Автор: Руслана Горгола
Теги: поліція заправка
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