«Антикоронавірусний батальйон» пішов у транспорт Кременчука: зауважень досить багато

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 347 Коментарів: 1

Начальник управління транспорту Кременчука Руслан Івашина на засіданні штабу розповів про дві перевірки, які провели у транспорті міста. За словами Руслана Івашини, зауважень досить багато - 17, більшість стосуються недотримання маскового режиму.





- Три з них стосуються дезінфікуючих засобів. Не було вказано дату, що це за засіб і його склад. Відповідно зауваження фіксуються та направляються до керівників підприємств, - зауважив начальник управління транспорту Кременчука.