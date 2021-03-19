Кременчук, Коронавірус / Карантин

«Антикоронавірусний батальйон» пішов у транспорт Кременчука: зауважень досить багато

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 1 347 Коментарів: 1

 

Зауваження відправляють керівникам підприємств 

Начальник управління транспорту Кременчука Руслан Івашина на засіданні штабу розповів про дві перевірки, які провели у транспорті міста. За словами Руслана Івашини, зауважень досить багато - 17, більшість стосуються недотримання маскового режиму. 


- Три з них стосуються дезінфікуючих засобів. Не було вказано дату, що це за засіб і його склад. Відповідно зауваження фіксуються та направляються до керівників підприємств, - зауважив начальник управління транспорту Кременчука.  
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Автор: Альона Душенко
Теги: транспорт коронавірус
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Коментарі: 1

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JJAbrams:
Сьогодні, 13:43

один черт ездят с носами, а маршрутки битком набитые. Кстате тралики тоже начали битком набивать народ, не всегда но уже несколько раз так ездил.


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