Перебіг вакцинації у Кременчуці: щепили 800 осіб

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 526

У Кременчуці протягом 16 березня зробили щеплення 110 громадянам. Усього в місті першу дозу вакцини отримало 800 людей, більшість з яких – медичні працівники (725 осіб). Повідомляє пресслужба мерії.





Щеплення від COVID-19 проводиться двома мобільними бригадами з імунізації. На даний момент до листа очікування у сімейних лікарів Кременчука записалось 359 осіб.





Як повідомлялося раніше, кременчужани, що входять до списку другого-четвертого етапу вакцинації, зможуть отримати вакцину позачергово при наявності вільних доз.



