Кременчук, Коронавірус / Карантин

Перебіг вакцинації у Кременчуці: щепили 800 осіб

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 526

 

Щеплення проводиться двома мобільними бригадами

У Кременчуці протягом 16 березня зробили щеплення 110 громадянам. Усього в місті першу дозу вакцини отримало 800 людей, більшість з яких – медичні працівники (725 осіб). Повідомляє пресслужба мерії.


Щеплення від COVID-19 проводиться двома мобільними бригадами з імунізації. На даний момент до листа очікування у сімейних лікарів Кременчука записалось 359 осіб.


Як повідомлялося раніше, кременчужани, що входять до списку другого-четвертого етапу вакцинації, зможуть отримати вакцину позачергово при наявності вільних доз.


У Кременчуці можна записатися на вакцинацію від COVID-19 через департамент охорони здоров'я або сімейного лікаря
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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус щепленння
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