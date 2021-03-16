Різкий стрибок: на коронавірус захворіло 69 кременчужан, серед них троє дітей

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Сьогодні, 16 березня, в місті зареєстрували 69 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.



За даними мерії, захворіли 39 жінок віком від 24 до 82 років, 27 чоловіків віком від 23 до 70 років, три дитини віком 4, 6 та 13 років. Із вперше виявлених випадків захворювання 57 пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів, 12 лікуються в інфекційних шпиталях.



Всього в інфекційних шпиталях перебуває 71 пацієнт. Одужало п'ять осіб. На жаль, один пацієнт помер.



Всього у місті зареєстрували 6212 випадків коронавірусної хвороби, одужало 5688 людей, померло 169.