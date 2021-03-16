У Кременчуці рибалка пішов під лід

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 783 Коментарів: 1

Його врятували, від госпіталізації чоловік відмовився

16 березня на Дніпрі 59-річний кременчужанин провалився під кригу, повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління держслужби надзвичайних ситуацій.





Повідомлення про те, що рибалка пішов під лід поблизу яхт-клубу «Посейдон» надійшло до диспетчерської ОКЦ Кременчука від перехожого о 15.26.





О 15.32 чоловіка витягли з води 5 працівників комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на аероглісері та передали медпрацівникам, які надали йому першу допомогу.





Від госпіталізації врятований відмовився.