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У Кременчуці рибалка пішов під лід

Сьогодні, 20:33 Переглядів: 783 Коментарів: 1

Його врятували, від госпіталізації чоловік відмовився

16 березня на Дніпрі 59-річний кременчужанин провалився під кригу, повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління держслужби надзвичайних ситуацій.


Повідомлення про те, що рибалка пішов під лід поблизу яхт-клубу «Посейдон» надійшло до диспетчерської ОКЦ Кременчука від перехожого о 15.26.  


О 15.32 чоловіка витягли з води 5 працівників комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на аероглісері та передали медпрацівникам, які надали йому першу допомогу.


Від госпіталізації врятований відмовився.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: провалился крига рибалка
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Коментарі: 1

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zzzzzz:
Сьогодні, 21:02

дети и старики...шо ж их так тянет на лёд то! 


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