У Кременчуці рибалка пішов під лід

Його врятували, від госпіталізації чоловік відмовився
16 березня на Дніпрі 59-річний кременчужанин провалився під кригу, повідомляє Кременчуцьке міськрайонне управління держслужби надзвичайних ситуацій.
Повідомлення про те, що рибалка пішов під лід поблизу яхт-клубу «Посейдон» надійшло до диспетчерської ОКЦ Кременчука від перехожого о 15.26.
О 15.32 чоловіка витягли з води 5 працівників комунального підприємства «Кременчук АКВА-СЕРВІС» на аероглісері та передали медпрацівникам, які надали йому першу допомогу.
Від госпіталізації врятований відмовився.