У Горішніх Плавнях вакцинували 90 осіб, у 2 – незначні «побочки»

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 234

Перші 500 доз вакцини Covishield (Oxford/AstraZeneca) доставили в Горішні Плавні 11 березня, а вже наступного дня розпочали щеплення медичних працівників. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Дмитро Биков.





З 12 по 15 березня вакцинували 90 осіб, з них 46 – медпрацівники, 44 – працівники соціальної сфери та громадяни похилого віку. Поствакцинальних ускладнень помічено не було, але у двох осіб спостерігались незначні побічні ефекти: підвищення температури та біль у місці вакцинації. Протягом доби симптоми зникли, і на даний момент усі щеплені почуваються добре.





Станом на 15 березня у Горішніх Плавнях на COVID-19 хворіє 68 осіб, 6 з яких перебувають в інфекційному шпиталі. За весь час пандемії зареєстровано 2373 випадки хвороби.





Щеплення у місті триває.



