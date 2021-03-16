На Полтавщині на «Глобинському м’ясокомбінаті» жінка отримала чисельні травми

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На Полтавщині на «Глобинському м’ясокомбінаті» 47-річна жінка отримала чисельні травми. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 15 березня близько 17.20 у Глобиному.





Постраждалу забрала «швидка» та доставила до Глобинської ЦРЛ з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм лівої кисті.





За попередніми даними, жінка травмувалася під час виконання трудових обов’язків. Обставини події встановлюють. Стан здоров’я потерпілої лікарі оцінюють як середньої тяжкості.