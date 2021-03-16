Надзвичайні новини

На Полтавщині на «Глобинському м’ясокомбінаті» жінка отримала чисельні травми

Сьогодні, 10:25 Переглядів: 712

Постраждала у лікарні

На Полтавщині на «Глобинському м’ясокомбінаті» 47-річна жінка отримала чисельні травми. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 15 березня близько 17.20 у Глобиному. 


Постраждалу забрала «швидка» та доставила до Глобинської ЦРЛ з закритою черепно-мозковою травмою, струсом мозку та забоєм лівої кисті. 


За попередніми даними, жінка травмувалася під час виконання трудових обов’язків. Обставини події встановлюють. Стан здоров’я потерпілої лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

0
Автор: Юлия Волынская
Теги: травматизм виробнича травма
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх