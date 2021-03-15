Кременчук, Спорт, Кременчуг

Тенісист Павло Резоглазов після травми завоював золото Всеукраїнського турніру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 319 Коментарів: 1

 

Змагання проходили на столичних кортах тенісного клуба Tennispark. На фото перший праворуч Павло, а другий Лев.

Тенісист з Кременчука Павло Резоглазов завоював золото Всеукраїнського турніру категорії А. Пресслужба тенісного клубу «Прем'єр» повідомила, що учень 10А класу 25 гімназії порадував вболівальників та тренерів перемогою в парному розряді на Всеукраїнському турнірі. Змагання до 18 років проходили з 9 до 14 березня у Києві на кортах тенісного клубу Tennispark.


Вихованець клубу «Прем'єр» виступив зі своїм постійним напарником львів'янином Шолошем Львом.


Особливо складним видався матч в півфіналі проти киянина Єгора Теперева і тенісиста з Чернівців Олексія Калинюка Олексія. Перший сет Павло з Львом виграли з рахунком 7:5, другий - поступилися з рахунком 3:6; все вирішила гра на тай-бреке, де вони буквально розгромили суперників з рахунком 10:4, своєю потужною та безпомилкової грою.


Не менш напруженою вийшла гра у фіналі проти киян Єгора Опанасенка і Костянтина Мантача - двічі Павло і Лев програвали свої подачі, але граючи як єдине ціле, підтримуючи один одного, допомагаючи один одному, рятуючи один одного, вони перемогли в двох сетах з рахунком 6:4.


Вітаємо спортсменів та тренера з тенісу майстра спорту Олександра Мантрова, тренера з загальнофізичної підготовки Євгена Розку з успіхом вихованця, які підготували Павла до турніру, буквально за десять днів, після місячної перерви в тренуваннях через непередбаченої травми. 

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Автор: Альона Душенко
Теги: теніс Павло Резоглазов
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Коментарі: 1

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evil:
Сьогодні, 14:51

Смотрю на фото. Две парны участников между собой разыграли первое и второе место. В чем суть соревнования? 

Представьте себе, что я и Льюис Хэмилтон вдвоем выступаем в классе "Формала 1" на Гран-при Песчаного. В "захватывающей схватке" чемпион Хемильтон на первом месте. И я с отставанием на час приезжаю серебряным призером. Все. Потешил свое самолюбие. Дальше что? 


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