Тенісист Павло Резоглазов після травми завоював золото Всеукраїнського турніру

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 319 Коментарів: 1

Тенісист з Кременчука Павло Резоглазов завоював золото Всеукраїнського турніру категорії А. Пресслужба тенісного клубу «Прем'єр» повідомила, що учень 10А класу 25 гімназії порадував вболівальників та тренерів перемогою в парному розряді на Всеукраїнському турнірі. Змагання до 18 років проходили з 9 до 14 березня у Києві на кортах тенісного клубу Tennispark.





Вихованець клубу «Прем'єр» виступив зі своїм постійним напарником львів'янином Шолошем Львом.



Особливо складним видався матч в півфіналі проти киянина Єгора Теперева і тенісиста з Чернівців Олексія Калинюка Олексія. Перший сет Павло з Львом виграли з рахунком 7:5, другий - поступилися з рахунком 3:6; все вирішила гра на тай-бреке, де вони буквально розгромили суперників з рахунком 10:4, своєю потужною та безпомилкової грою.





Не менш напруженою вийшла гра у фіналі проти киян Єгора Опанасенка і Костянтина Мантача - двічі Павло і Лев програвали свої подачі, але граючи як єдине ціле, підтримуючи один одного, допомагаючи один одному, рятуючи один одного, вони перемогли в двох сетах з рахунком 6:4.





Вітаємо спортсменів та тренера з тенісу майстра спорту Олександра Мантрова, тренера з загальнофізичної підготовки Євгена Розку з успіхом вихованця, які підготували Павла до турніру, буквально за десять днів, після місячної перерви в тренуваннях через непередбаченої травми.