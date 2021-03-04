У Кременчуці 18-річна майстриня представить виставку робіт, виконаних на тканині та одязі

Персональна виставка Олександри Антоненко «Жінки, які надихають» відкриється 5 березня о 15.00 в картинній галереї Наталії Юзефович
5 березня о 15.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка 18-річної майстрині Олександри Антоненко «Жінки, які надихають».
На цій виставці представлені роботи, які зроблені виключно на тканині і одязі. Сьогодні ця техніка набирає велику популярність в fashion–індустрії. Сучасні матеріали і технології дають можливість прикрашати художнім розписом будь-який предмет з текстилю, зокрема, одяг і аксесуари, перетворюючи звичайні речі на оригінальні і яскраві.
Олександра Антоненко народилась 17 липня 2002 року в Кременчуці. Малювати вчилася з дитинства. Олександра, як і всі діти, не могла залишити шпалери в спокої, обмальовуючи їх дитячими малюнками. Підростаючи, зрозуміла, що хоче навчатися у художній школі. Та потрапити до неї вдалося не одразу, чекала один рік. І через 3 роки наполегливих старань закінчила художню школу ім. О.Д. Литовченка. За словами художниці, найкращий викладач в світі Людмила Олексіївна Будіна навчила її любити мистецтво і помічати його всюди.
Наразі Олександра Антоненко – студентка, продовжує навчання і розвиває здібності.
Експозиція триватиме до 9 квітня, відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.