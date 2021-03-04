У Кременчуці 18-річна майстриня представить виставку робіт, виконаних на тканині та одязі

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5 березня о 15.00 в картинній галереї Наталії Юзефович відкриється персональна виставка 18-річної майстрині Олександри Антоненко «Жінки, які надихають».





На цій виставці представлені роботи, які зроблені виключно на тканині і одязі. Сьогодні ця техніка набирає велику популярність в fashion–індустрії. Сучасні матеріали і технології дають можливість прикрашати художнім розписом будь-який предмет з текстилю, зокрема, одяг і аксесуари, перетворюючи звичайні речі на оригінальні і яскраві.





Це виставка-присвята жінкам минулих часів і сьогодення, які не тільки були чарівними музами, вірними дружинами або покровительками, а й надихали чоловіків на подвиги і змінювали хід історії. Стільки зворушливих і незвичайних історій жінок, які кинули виклик собі і суспільству, подолали негаразди і відкрили нові шляхи завдяки своїй силі, мудрості, любові, надії і красі – і, на думку художниці, саме ними вона надихалась, - мовиться в анонсі.





Про художницю



Олександра Антоненко народилась 17 липня 2002 року в Кременчуці. Малювати вчилася з дитинства. Олександра, як і всі діти, не могла залишити шпалери в спокої, обмальовуючи їх дитячими малюнками. Підростаючи, зрозуміла, що хоче навчатися у художній школі. Та потрапити до неї вдалося не одразу, чекала один рік. І через 3 роки наполегливих старань закінчила художню школу ім. О.Д. Литовченка. За словами художниці, найкращий викладач в світі Людмила Олексіївна Будіна навчила її любити мистецтво і помічати його всюди.





- Мене завжди тягнуло до фарб і великих форматів. Для мене живопис – це засіб витягти назовні красу, заховану в глибинах кожної речі. Я постійно шукаю свій власний спосіб вираження того, що змушує мене хвилюватися найбільше, коли я пишу. Я надихаюсь в першу чергу від історій людей і, напевно, саме тому вибрала таку тему для виставки. Що ще так надихне, як не історія життя і сама особистість? – говорить Олександра.





Наразі Олександра Антоненко – студентка, продовжує навчання і розвиває здібності.



Експозиція триватиме до 9 квітня, відвідати її можна щодня, окрім понеділка, з 10.00 до 17.00. Вхід вільний за умови наявності захисної маски. Адреса галереї: вул. Космічна, 9.