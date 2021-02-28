Хто завтра, 1 березня, залишиться у Кременчуці без світа
Сьогодні, 14:31
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Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор
1 береня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.
З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Чкалова,
- пров. Сінний,
- пр. Приозерний,
- туп. Проточний
З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:
- вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
- вул. Гайдамацька, 72-95,
- вул. Чумацький шлях, 69-83,
- вул. Баженова, 1-22
- вул. Богдана Хмельницького,
- вул. Затонна,
- вул. Недогарська,
- вул. Зинаїди Тулуб,
- вул. Паркова,
- вул. Ново-Межева,
- пров. Фруктовий,
- пров Річний,
- пров Затонний,
- пр. Річний, Парковий
- вул. Вітчизняна,
- вул Юрія Кондратюка,
- пров. Луговий,
- пр. Луговий
- вул. Гоголя, 3,
- пров. Дмитра Тьомкіна, 4
- вул. Кохнівська, 44-65,
- вул Житлобудівна,
- вул Салганна,
- вул Бетонна,
- вул Солдатська,
- пров. Межовий
- вул. Левітана, Попова,
- вул. Шишкіна,
- вул. Суворова,
- вул. Сурікова,
- вул. Рєпіна,
- пров. Південний,
- пров. Ударний,
- пров. Приозерний,
- пров. Шишкіна,
- пр. Мічуріна,
- пр Зерновий
- вул. Новобудівельна,
- пров. Одеський,
- пр. Одеський
- вул. Олексія Древаля,
- вул Індустріальна,
- вул Ціолковського,
- пров. Індустріальний
- вул. Приходька, 1-14,
- вул Світанкова,
- вул Єгорова,
- вул Перекопська,
- вул Садківська,
- вул Ліщинова,
- вул Космонавтів,
- вул Івана Миколайчука,
- вул Чорноморська,
- вул Різдвяна,
- пров. Космічний,
- пров Грузинський,
- пров Вагонобудівний,
- пров Патаржинського,
- пров Технічний,
- пров Перекопський,
- пров Лейтенанта Дніпрова
- вул. Приходька, 104, 106/9,
- вул Гайдамацька, 86-147,
- вул Академіка Герасимовича, 139,
- вул Макаренка, 1-6,
- вул Лейтенанта Дніпрова,
- вул Заводська,
- пров. Чечелівський,
- пров Літературний,
- пров Калиновий
- вул. Франка, 23-52,
- вул Перекопська, 32-63,
- вул Центральна,
- вул Підгірна,
- туп. Перекопський
- вул. Хорольська,
- пров. Козачий,
- пров Стрілецький,
- пров Сороченський,
- пров Фабричний,
- туп. Хорольський
- вул. Цегельна,
- вул Зарічна,
- вул Ватутіна, 74-90,
- вул Матросова, 82-92,
- пров. Тесленка,
- пров Сінний,
- пров Корнійчука,
- пров Медовий,
- пров Дорожний,
- пров Будівельний,
- туп. Сінний
- вул. Чкалова, 60-135,
- вул Новокагамлицька, 2-47,
- вул Сєрова,
- вул Продольна,
- пров. Кагамлицький,
- пров Чкалова,
- пров Інтернаціональний,
- пров Ювілейний,
- пров Осипенка,
- пров Продольний,
- пров Ланковий
- просп. Свободи, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,
- вул. Вадима Бойка, 24, 26