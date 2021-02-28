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Хто завтра, 1 березня, залишиться у Кременчуці без світа

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 550

 

Незручності жителів будуть пов'язані з ремонтом і заміною електроопор

1 береня в зв'язку з проведенням співробітниками «Полтаваобленерго» поточних і капітальних ремонтів електрообладнання в Кременчуці, у частини жителів міста можливі перебої з електрикою.


З 6.00 до 18.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Чкалова,
  • пров. Сінний,
  • пр. Приозерний,
  • туп. Проточний

З 8.00 до 17.00 без електропостачання залишаться ті, хто мешкає за наступними адресами:

  • вул. Академіка Герасимовича, 81-106,
  • вул. Гайдамацька, 72-95,
  • вул. Чумацький шлях, 69-83,
  • вул. Баженова, 1-22
  • вул. Богдана Хмельницького,
  • вул. Затонна,
  • вул. Недогарська,
  • вул. Зинаїди Тулуб,
  • вул. Паркова,
  • вул. Ново-Межева,
  • пров. Фруктовий,
  • пров Річний,
  • пров Затонний,
  • пр. Річний, Парковий
  • вул. Вітчизняна,
  • вул Юрія Кондратюка,
  • пров. Луговий,
  • пр. Луговий
  • вул. Гоголя, 3,
  • пров. Дмитра Тьомкіна, 4
  • вул. Кохнівська, 44-65,
  • вул Житлобудівна,
  • вул Салганна,
  • вул Бетонна,
  • вул Солдатська,
  • пров. Межовий
  • вул. Левітана, Попова,
  • вул. Шишкіна,
  • вул. Суворова,
  • вул. Сурікова,
  • вул. Рєпіна,
  • пров. Південний,
  • пров. Ударний,
  • пров. Приозерний,
  • пров. Шишкіна,
  • пр. Мічуріна,
  • пр Зерновий
  • вул. Новобудівельна,
  • пров. Одеський,
  • пр. Одеський
  • вул. Олексія Древаля,
  • вул Індустріальна,
  • вул Ціолковського,
  • пров. Індустріальний
  • вул. Приходька, 1-14,
  • вул Світанкова,
  • вул Єгорова,
  • вул Перекопська,
  • вул Садківська,
  • вул Ліщинова,
  • вул Космонавтів,
  • вул Івана Миколайчука,
  • вул Чорноморська,
  • вул Різдвяна,
  • пров. Космічний,
  • пров Грузинський,
  • пров Вагонобудівний,
  • пров Патаржинського,
  • пров Технічний,
  • пров Перекопський,
  • пров Лейтенанта Дніпрова
  • вул. Приходька, 104, 106/9,
  • вул Гайдамацька, 86-147,
  • вул Академіка Герасимовича, 139,
  • вул Макаренка, 1-6,
  • вул Лейтенанта Дніпрова,
  • вул Заводська,
  • пров. Чечелівський,
  • пров Літературний,
  • пров Калиновий
  • вул. Франка, 23-52,
  • вул Перекопська, 32-63,
  • вул Центральна,
  • вул Підгірна,
  • туп. Перекопський
  • вул. Хорольська,
  • пров. Козачий,
  • пров Стрілецький,
  • пров Сороченський,
  • пров Фабричний,
  • туп. Хорольський
  • вул. Цегельна,
  • вул Зарічна,
  • вул Ватутіна, 74-90,
  • вул Матросова, 82-92,
  • пров. Тесленка,
  • пров Сінний,
  • пров Корнійчука,
  • пров Медовий,
  • пров Дорожний,
  • пров Будівельний,
  • туп. Сінний
  • вул. Чкалова, 60-135,
  • вул Новокагамлицька, 2-47,
  • вул Сєрова,
  • вул Продольна,
  • пров. Кагамлицький,
  • пров Чкалова,
  • пров Інтернаціональний,
  • пров Ювілейний,
  • пров Осипенка,
  • пров Продольний,
  • пров Ланковий
  • просп. Свободи, 92/17, 94/28, 96, 98, 104,
  • вул. Вадима Бойка, 24, 26
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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