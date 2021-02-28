Три рекорди ХК «Кременчук» у цьому чемпіонаті залишаться неперевершеними в сезоні

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 209

Три рекорди хокейного клубу «Кременчук» у чемпіонаті-2020/21 залишаться неперевершеними в сезоні. Як повідомляє пресслужба ХК Кременчук, у 37 турі чемпіон України ХК «Кременчук» впевнено переграв «Донбас» 5:2, чим обірвав 10-матчеву переможну серію донеччан.





Таким чином, серія з 12 виграшів поспіль підопічних Олександра Савицького по ходу чемпіонату (16.12.2020 - 27.01.2021) стала рекордною у сезоні.





Неперевершеними залишаться ще два рекорди кременчужан у цьому регулярному чемпіонаті – 10 домашніх перемог поспіль (у «Донбасу» зараз 7, але йому залишилося у календарі зіграти тільки дві домашні зустрічі) та у 18 матчах поспіль (16.12.2020 - 17.02.2021) «містяни» набирали залікові бали.





«Кременчук» також перервав рекордну 10-матчеву гостьову виграшну серію «Донбасу» (21.11.2020 - 17.02.2021), у кременчужан – 6 (24.12.2020 - 27.01.2021).