Оперна співачка, дивна дружба та вибух: що кременчужанам почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента ЦМБ Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку бібліотечних книжкових новинок
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Ирина Лобусова «Игра в саботаж»
Оперуповноважений Костянтин Ємельянов вважає, що, незважаючи на всі свої професійні якості, так і закінчить службу простим опером – його непоступливість не подобається начальству. Ось і зараз його відправили розбиратися з вибухом побутового газу в багатоквартирному будинку. Від злості Ємельянов робить неприпустиме – збирає мешканців будинку та опитує їх всіх разом, а не кожного окремо. І раптом він розуміє, що це зовсім не газ вибухнув – це якась операція, в ході якої з’являється безліч смертей…
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Ребекка Джеймс «Красивое зло»
Дивна дружба двох дівчат. Одна з них – серйозна та самозаглибленна Кетрін – готова на все, аби розгадати таємницю загибелі своєї сестри.
Друга – Еліс – здається звичайною світською левицею, помішаної на нарядах, хлопцях та тусовках. Але є в ній якесь внутрішнє зло, що заставляє цю красуню губити все, до чого вона тільки торкається. Їх звів випадок. Однак саме випадкова дружба з Еліс допоможе Кетрін зрозуміти, що ж все-таки з її сестрою трапилося в ніч – декілька років тому…
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Ігор Коляда «Соломія Крушельницька»
Соломія Крушельницька – славетна українка, яка прославилася на весь світ завдяки своєму оперному співу. Народившись у селі Білявиці на Тернопільщині, вона вже за п’ять років після початку виступів домоглася світового визнання і ще за життя отримала титул найвидатнішої співачки світу, звання вагнерівської примадонни ХХ століття. Співати на одній сцені з уродженкою маленького українського села вважали за велику честь імениті виконавці…