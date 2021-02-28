Оперна співачка, дивна дружба та вибух: що кременчужанам почитати на вихідних

Ребекка Джеймс «Красивое зло»

Дивна дружба двох дівчат. Одна з них – серйозна та самозаглибленна Кетрін – готова на все, аби розгадати таємницю загибелі своєї сестри.

Друга – Еліс – здається звичайною світською левицею, помішаної на нарядах, хлопцях та тусовках. Але є в ній якесь внутрішнє зло, що заставляє цю красуню губити все, до чого вона тільки торкається. Їх звів випадок. Однак саме випадкова дружба з Еліс допоможе Кетрін зрозуміти, що ж все-таки з її сестрою трапилося в ніч – декілька років тому…