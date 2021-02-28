На Полтавщині проводять збір заступників військових комісарів

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 515

У Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться фаховий збір з заступниками військових комісарів області з територіальної оборони. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.





Заняття триватимуть два дні під керівництвом заступника військового комісара Полтавського обласного ТЦК та СП з територіальної оборони.





Протягом 24-25 лютого учасники збору обговорили проєкт Концепції територіальної оборони України та провели заняття, в ході яких розглянули питання порядку формування військових частин та підрозділів на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перелік, форми та зміст основних документів, що регламентують порядок їх мобілізаційного розгортання та інше.



