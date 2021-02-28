Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук

На Полтавщині проводять збір заступників військових комісарів

Сьогодні, 09:28 Переглядів: 515

 

Заняття триватимуть два дні 

У Полтавському обласному ТЦК та СП проводиться фаховий збір з заступниками військових комісарів області з територіальної оборони. Про це повідомляє пресслужба Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.


Заняття триватимуть два дні під керівництвом заступника військового комісара Полтавського обласного ТЦК та СП з територіальної оборони.


Протягом 24-25 лютого учасники збору обговорили проєкт Концепції територіальної оборони України та провели заняття, в ході яких розглянули питання порядку формування військових частин та підрозділів на базі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, перелік, форми та зміст основних документів, що регламентують порядок їх мобілізаційного розгортання та інше.


 

1
Автор: Альона Душенко
Теги: військкомат Кременчуцький Омтцк Та Сп
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх