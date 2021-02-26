В Україні за добу виявили +8 003 нові випадки COVID-19, на Полтавщині +111

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1179 осіб щеплено проти COVID-19 25 лютого в Україні, у Полтавській області –70

8 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.





Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 762 особи;

виписано з лікарень – 2051 особа;

летальних випадків – 146;

одужало – 4 244 особи;

здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 333 844 особи;

одужало – 1 163 555 осіб;

летальних випадків – 25 742;

проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 748 випадків;

Вінницька область – 738 випадків;

Волинська область – 219 випадків;

Дніпропетровська область – 421 випадок;

Донецька область – 136 випадків;

Житомирська область – 455 випадків;

Закарпатська область – 515 випадків;

Запорізька область – 120 випадків;

Івано-Франківська область – 857 випадків;

Київська область – 548 випадків;

Кіровоградська область – 43 випадки;

Луганська область – 31 випадок;

Львівська область – 474 випадки;

Миколаївська область – 150 випадків;

Одеська область – 319 випадків;

Полтавська область – 111 випадків;

Рівненська область – 133 випадки;

Сумська область – 160 випадків;

Тернопільська область – 305 випадків;

Харківська область – 331 випадок;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 262 випадки;

Черкаська область – 127 випадків;

Чернівецька область – 638 випадків;

Чернігівська область – 130 випадків.

1179 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 лютого в Україні. Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.





Кількість щеплень, проведених у регіонах:

Вінницька область — 20 щеплень;

Волинська область — 39 щеплень;

Дніпропетровська область — 60 щеплень;

Донецька область — 60 щеплень;

Житомирська область — 60 щеплень;

Закарпатська область — 10 щеплень;

Запорізька область — 50 щеплень;

Івано-Франківська область — 20 щеплень;

Київська область — 30 щеплень;

Кіровоградська область — 56 щеплень;

Луганська область — 60 щеплень;

Львівська область — 50 щеплень;

м. Київ — 90 щеплень;

Миколаївська область — 70 щеплень;

Одеська область — 60 щеплень;

Полтавська область — 70 щеплень;

Рівненська область — 20 щеплень;

Сумська область — 20 щеплень;

Тернопільська область — 90 щеплень;

Харківська область — 20 щеплень;

Херсонська область — 20 щеплень;

Хмельницька область — 10 щеплень;

Черкаська область — 90 щеплень;

Чернівецька область — 54 щеплення;

Чернігівська область — 50 щеплень.

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 916 випадків захворювання на COVID-19. Як повідомляє Полтавська ОДА, за минулу добу нових випадків – 111.



Одужали 42 358 (+58) жителів області, продовжують лікування 2 586 людей, зокрема, 114 дітей. Всього зареєстрували 972 летальні випадки, нових – 5 (Полтава – 2; Кобеляцький, Полтавський, Хорольський райони).



Географія поширення інфекції: