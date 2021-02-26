Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Коронавірус / Карантин

В Україні за добу виявили +8 003 нові випадки COVID-19, на Полтавщині +111

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 316

 

1179 осіб щеплено проти COVID-19 25 лютого в Україні, у Полтавській області –70

8 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 2 762 особи;
  • виписано з лікарень – 2051 особа;
  • летальних випадків – 146;
  • одужало – 4 244 особи;
  • здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271);
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 333 844 особи;
  • одужало – 1 163 555 осіб;
  • летальних випадків – 25 742;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 748 випадків;
  • Вінницька область – 738 випадків;
  • Волинська область – 219 випадків;
  • Дніпропетровська область – 421 випадок;
  • Донецька область – 136 випадків;
  • Житомирська область – 455 випадків;
  • Закарпатська область – 515 випадків;
  • Запорізька область – 120 випадків;
  • Івано-Франківська область – 857 випадків;
  • Київська область – 548 випадків;
  • Кіровоградська область – 43 випадки;
  • Луганська область – 31 випадок;
  • Львівська область – 474 випадки;
  • Миколаївська область – 150 випадків;
  • Одеська область – 319 випадків;
  • Полтавська область – 111 випадків;
  • Рівненська область – 133 випадки;
  • Сумська область – 160 випадків;
  • Тернопільська область – 305 випадків;
  • Харківська область – 331 випадок;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 262 випадки;
  • Черкаська область – 127 випадків;
  • Чернівецька область – 638 випадків;
  • Чернігівська область – 130 випадків.

1179 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 лютого в Україні. Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.


Кількість щеплень, проведених у регіонах:

  • Вінницька область — 20 щеплень;
  • Волинська область — 39 щеплень;
  • Дніпропетровська область — 60 щеплень;
  • Донецька область — 60 щеплень;
  • Житомирська область — 60 щеплень;
  • Закарпатська область — 10 щеплень;
  • Запорізька область — 50 щеплень;
  • Івано-Франківська область — 20 щеплень;
  • Київська область — 30 щеплень;
  • Кіровоградська область — 56 щеплень;
  • Луганська область — 60 щеплень;
  • Львівська область — 50 щеплень;
  • м. Київ — 90 щеплень;
  • Миколаївська область — 70 щеплень;
  • Одеська область — 60 щеплень;
  • Полтавська область — 70 щеплень;
  • Рівненська область — 20 щеплень;
  • Сумська область — 20 щеплень;
  • Тернопільська область — 90 щеплень;
  • Харківська область — 20 щеплень;
  • Херсонська область — 20 щеплень;
  • Хмельницька область — 10 щеплень;
  • Черкаська область — 90 щеплень;
  • Чернівецька область — 54 щеплення;
  • Чернігівська область — 50 щеплень.

 

Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 916 випадків захворювання на COVID-19. Як повідомляє Полтавська ОДА, за минулу добу нових випадків – 111.


Одужали 42 358 (+58) жителів області, продовжують лікування 2 586 людей, зокрема, 114 дітей. Всього зареєстрували 972 летальні випадки, нових – 5 (Полтава – 2; Кобеляцький, Полтавський, Хорольський райони).

Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 765 (+21);
  • Кременчук –5 855 (+15);
  • Горішні Плавні – 2 307 (+6);
  • Полтавський район – 1 907 (+7);
  • Миргород – 1 703;
  • Лубни – 1 440 (+6);
  • Лохвицький район – 1 232;
  • Зіньківський район – 1044 (+1);
  • Карлівський район – 948 (+4);
  • Пирятинський район – 810;
  • Котелевський район – 788 (+2);
  • Новосанжарський район – 770;
  • Кременчуцький район – 712 (+4);
  • Глобинський район – 706;
  • Шишацький район – 643;
  • Диканський район – 642;
  • Миргородський район – 636 (+1);
  • Хорольський район – 605 (+21);
  • Кобеляцький район – 577;
  • Гадяч – 555 (+5);
  • Решетилівський район – 551 (+2);
  • Машівський район – 517 (+4);
  • Чутівський район – 511;
  • Семенівський район – 453 (+5);
  • Великобагачанський район – 425;
  • Козельщинський район – 357;
  • Гадяцький район – 344 (+1);
  • Лубенський район –334 (+1);
  • Оржицький район – 289 (+2);
  • Гребінківський район – 260 (+3);
  • Чорнухинський район – 230.
0
Автор: Катерина Турубара
Теги: коронавірус коронавирус статистика
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх