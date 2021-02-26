В Україні за добу виявили +8 003 нові випадки COVID-19, на Полтавщині +111

1179 осіб щеплено проти COVID-19 25 лютого в Україні, у Полтавській області –70
8 003 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 26 лютого, повідомляє МОЗ. Зокрема, захворіли 475 дітей та 312 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 762 особи;
- виписано з лікарень – 2051 особа;
- летальних випадків – 146;
- одужало – 4 244 особи;
- здійснено тестувань за добу – 78 264 (зокрема методом ПЛР – 36 809, методом ІФА – 16 271);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 25 184.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 333 844 особи;
- одужало – 1 163 555 осіб;
- летальних випадків – 25 742;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 845 974.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 748 випадків;
- Вінницька область – 738 випадків;
- Волинська область – 219 випадків;
- Дніпропетровська область – 421 випадок;
- Донецька область – 136 випадків;
- Житомирська область – 455 випадків;
- Закарпатська область – 515 випадків;
- Запорізька область – 120 випадків;
- Івано-Франківська область – 857 випадків;
- Київська область – 548 випадків;
- Кіровоградська область – 43 випадки;
- Луганська область – 31 випадок;
- Львівська область – 474 випадки;
- Миколаївська область – 150 випадків;
- Одеська область – 319 випадків;
- Полтавська область – 111 випадків;
- Рівненська область – 133 випадки;
- Сумська область – 160 випадків;
- Тернопільська область – 305 випадків;
- Харківська область – 331 випадок;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 262 випадки;
- Черкаська область – 127 випадків;
- Чернівецька область – 638 випадків;
- Чернігівська область – 130 випадків.
1179 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 лютого в Україні. Від початку кампанії щеплено 1338 осіб, з них отримали 1 дозу — 1338 осіб.
Кількість щеплень, проведених у регіонах:
- Вінницька область — 20 щеплень;
- Волинська область — 39 щеплень;
- Дніпропетровська область — 60 щеплень;
- Донецька область — 60 щеплень;
- Житомирська область — 60 щеплень;
- Закарпатська область — 10 щеплень;
- Запорізька область — 50 щеплень;
- Івано-Франківська область — 20 щеплень;
- Київська область — 30 щеплень;
- Кіровоградська область — 56 щеплень;
- Луганська область — 60 щеплень;
- Львівська область — 50 щеплень;
- м. Київ — 90 щеплень;
- Миколаївська область — 70 щеплень;
- Одеська область — 60 щеплень;
- Полтавська область — 70 щеплень;
- Рівненська область — 20 щеплень;
- Сумська область — 20 щеплень;
- Тернопільська область — 90 щеплень;
- Харківська область — 20 щеплень;
- Херсонська область — 20 щеплень;
- Хмельницька область — 10 щеплень;
- Черкаська область — 90 щеплень;
- Чернівецька область — 54 щеплення;
- Чернігівська область — 50 щеплень.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 45 916 випадків захворювання на COVID-19. Як повідомляє Полтавська ОДА, за минулу добу нових випадків – 111.
Одужали 42 358 (+58) жителів області, продовжують лікування 2 586 людей, зокрема, 114 дітей. Всього зареєстрували 972 летальні випадки, нових – 5 (Полтава – 2; Кобеляцький, Полтавський, Хорольський райони).
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 765 (+21);
- Кременчук –5 855 (+15);
- Горішні Плавні – 2 307 (+6);
- Полтавський район – 1 907 (+7);
- Миргород – 1 703;
- Лубни – 1 440 (+6);
- Лохвицький район – 1 232;
- Зіньківський район – 1044 (+1);
- Карлівський район – 948 (+4);
- Пирятинський район – 810;
- Котелевський район – 788 (+2);
- Новосанжарський район – 770;
- Кременчуцький район – 712 (+4);
- Глобинський район – 706;
- Шишацький район – 643;
- Диканський район – 642;
- Миргородський район – 636 (+1);
- Хорольський район – 605 (+21);
- Кобеляцький район – 577;
- Гадяч – 555 (+5);
- Решетилівський район – 551 (+2);
- Машівський район – 517 (+4);
- Чутівський район – 511;
- Семенівський район – 453 (+5);
- Великобагачанський район – 425;
- Козельщинський район – 357;
- Гадяцький район – 344 (+1);
- Лубенський район –334 (+1);
- Оржицький район – 289 (+2);
- Гребінківський район – 260 (+3);
- Чорнухинський район – 230.