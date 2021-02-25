«Перемога» у другому таймі «вирвала» перемогу у «Кременя»

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 269

Сьогодні, 25 лютого, футбольний клуб «Кремінь» зіграв перенесений матч з «Перемогою», який скасували через негоду.









«Кремінь» - «Перемога» - 1:3

Голи: ГНП 37 (пенальті) - ? 57, ? 71, ? 84

«Кремінь» 1 тайм: Данкович, Бєлоусов, Курелєх, Головко, Мілєсін, Демченко, Бичков, ГНП, ГНП, Хоцяновський, ГНП

«Кремінь» 2 тайм: Данкович, ГНП, Антоніо, ГНП, ГНП, Геловані, Молько, Кривенко, ГНП, Луїс Фернандо, Мурашов

«Перемога»: Сулаіб, Сердюк, Пономаренко, Льога, Рубцов, Цопа, Боровик, Гаврилюк, Емануель, Ізрел, Білоус









Тренерський штаб Кременя продовжує експериментувати й награвати склад. Якщо перший тайм команда відіграла з трьома потенційними гравцями на перегляді, то у другому на поле вийшла молодь, після травми повернулися Мурашов та Кучеренко, а Олексія Геловані спробували в обороні.





На початку матчу команди придивлялися один до одного, проте це тривало недовго. Кремінь перехопив ініціативу й почав грати першим номером. І вже у середині першого тайму Кремінь відправив м'яч у ворота Перемоги - арбітр зафіксував положення поза грою. Господарі продовжували насідати на на половині суперника. 13 номер кременчужан із-за меж штрафної пробив потужним ударом, проте воротар суперника швидко зорієнтувався. Ще один момент був у Головка, коли Олександр головою намагався забити м'яч. На 37 хв арбітр призначив пенальті у ворота Перемоги - після удару від гравця під №13 м'яч влучив у руку гравця Перемоги. Все той же 13 номер пішов виконувати 11-метровий. Гравець на перегляді обіграв голкіпера - 1:0. До перерви дніпряни мали чи не єдину можливість зрівняти рахунок. На правому фланзі біля штрафної сфолив Павло Мілєсін, гості розіграли стандарт, але Данкович надійно зафіксував м'яч.





Другий тайм розпочався з прикрої помилки. Наш гравець віддав передачу й м'яч застряг на вогкому полі, цим скористався суперник й зрівняв рахунок на 57 хвилині. А на 71 хв кременчуцька команда пропустила зі штрафного. Й вже під завісу матчу Данкович в ігровому моменті отримав травму, але зміг перевести м'яч на кутовий. Гравець Перемоги навісив у штрафний де Джон Есьєн оформив дубль - 1:3.





Завтра, 26 лютого о 13.00, «Кремінь» прийме друголіговий «Дніпро» Черкаси. матч відбудеться на стадіоні «Кремінь-Арена».