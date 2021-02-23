Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 21.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1304456
Кременчук5801
Хворі:
Україна133280
Кременчук134
Одужало:
Україна1146073
Кременчук5506
Померло:
Україна25103
Кременчук161
Кременчук, Культура, Кременчуг

У дитячій бібліотеці стартувала виставка «поліцейських малюнків»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2

 

Конкурс малюнків на тему «Ти поруч, тому я в безпеці» був присвячений 5-ї річниці створення патрульної поліції у Кременчуці

22 лютого у Центральній міській дитячій бібліотеці стартувала виставка малюнків до 5-ї річниці створення патрульної поліції у Кременчуці.


 

Як повідомляє патрульна поліція, майже місяць тривав конкурс малюнків на тему «Ти поруч, тому я в безпеці».


Шкільні офіцери поліції відібрали найкращі витвори та передали їх до дитячої бібліотеки, де виставкою може помилуватись кожен.


Охочих побачити творчі роботи чекають за адресою вулиця Соборна, 12/16.


0
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: патрульная полиция выставка рисунки
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх