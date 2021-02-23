У дитячій бібліотеці стартувала виставка «поліцейських малюнків»

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 2

Конкурс малюнків на тему «Ти поруч, тому я в безпеці» був присвячений 5-ї річниці створення патрульної поліції у Кременчуці

22 лютого у Центральній міській дитячій бібліотеці стартувала виставка малюнків до 5-ї річниці створення патрульної поліції у Кременчуці.





Як повідомляє патрульна поліція, майже місяць тривав конкурс малюнків на тему «Ти поруч, тому я в безпеці».





Шкільні офіцери поліції відібрали найкращі витвори та передали їх до дитячої бібліотеки, де виставкою може помилуватись кожен.





Охочих побачити творчі роботи чекають за адресою вулиця Соборна, 12/16.



