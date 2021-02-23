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На Полтавщині двоє людей отруїлися чадним газом

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 369

Постраждалі у лікарні

На Полтавщині двоє людей отруїлися чадним газом. Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Полтавської ОДА, це сталося 22 лютого. 


О 10.54 до лікарні з отруєнням чадним газом госпіталізували 29-річного хлопця. Його привезли з села Супрунівка Полтавського району. Причиною отруєння стало несправне пічне опалення. Стан здоров’я потерпілого – середньої тяжкості.


Другий випадок стався у с. Устимівка Глобинського району. Місцеву мешканку доставили до лікарні. Обставини отруєння жінки встановлюють. Лікарі оцінюють стан здоров’я потерпілої як середньої тяжкості.

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Автор: Юлия Волынская
Теги: газ чадний газ постраждалі отруєння
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