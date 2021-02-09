Якщо вам від 14 до 35, можете допомогти визначити індекс благополуччя молоді у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 352

Молодих кременчужан віком від 14 до 35 років запрошують долучитися до опитування щодо визначення муніципального індексу благополуччя молоді. Про це інформує пресслужба мерії Кременчука.

Аби це зробити, слід перейти за посиланням та відповісти на питання щодо різних сфер життєдіяльності нашого міста: освіта і наука, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційно-комунікаційні технлогії, безпека і захищеність. На учасників опитування чекають подарунки від спонсорів.

Індекс благополуччя молоді (ІБМ) є інструментом зв‘язку між молоддю та владою, який спрямовує спільні зусилля на вирішення найбільш актуальних проблем. Опитування проводить UNFPA і Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України.





У 2018 році індекс благополуччя молоді в Кременчуці склав 0,67 из 1,0, а у 2019 році зріз до 0,71.



