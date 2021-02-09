Чим корисна пластика носа та скільки коштує «нове око»: «ТелеграфЪ» побував у «Лікарні Придніпровській»

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 936

Чим швидше ви звернетесь до лікарні - тим швидше чекайте покращення

Комунальне медичне підприємство «Лікарня Придніпровська» (раніше - «Вузлова лікарня ст. Кременчук») пропонує широкий спектр медичних послуг:

• Хірургія

• Терапія

• Гінекологія

• Ортопедія та травматологія

• Інтенсивна терапія

• Лабораторна діагностика

• Фізіотерапевтичне відділення

• Рентгенологічна діагностика

• Ортопедична стоматологія





«ТелеграфЪ» завітав до лікарні та дізнався більше про сучасні методики офтальмології та протезування суглобів.









До лікарні приїжджає оперувати око Зореслава Повч - головний позаштатний офтальмолог Департаменту охорони здоров’я Києва. Лікар-офтальмолог вищої категорії, кандидат медичних наук. Зореслава працює офтальмохірургом вже 20 років, вона провела більше 15 000 операцій. Зазвичай на відповідальності Зореслави 2 операційних дні - 40 людей на тиждень.





Лікарня може підібрати кришталик на ваш бюджет, зважаючи на особливості ока та особисті побажання. Ціна коливається від 8 до 25 тисяч гривень.





Перед операцією обов’язково роблять безкоштовний тест на COVID. Є стаціонар, тому можна залишитися під наглядом лікаря ще декілька днів після втручання.









Лікар-травматолог вищої категорії Микола Кислий розповів про сучасне протезування, чому воно важливе, скільки часу потрібно на реабілітацію та чи можна зробити операцію за рахунок держави.









Також вдалося поспілкуватися із лором «Лікарні Придніпровської» відразу після операції. Лікар-отоларинголог вищої категорії Олена Омельченко розповіла про захворювання носової порожнини та навіть про пластику носа.









Директор «Придніпровської» Віктор Скачко наголосив на негайному зверненні до лікаря при виявленні будь-яких симптомів - дуже важливо не займатися самолікуванням, а вчасно діагностувати хворобу.





«Чим швидше ви звернетесь до лікарні - тим швидше чекайте покращення», - говорить Скачко. Також лікар побажав всім здоров‘я та обережності під час ожеледиці!