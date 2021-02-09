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Закрий вікна, не заводь автівку: сьогодні та завтра Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 042

 

Очікуються метеорологічні умови високого забруднення повітря

17-18 лютого Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, через настання з 16 лютого метеорологічних умов високого забруднення повітря (МУВЗ), що сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, сьогодні та завтра зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок.


Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.


Містянам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: cheltv.ru
Теги: вонь сморід загрязнение воздуха погода
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