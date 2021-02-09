Закрий вікна, не заводь автівку: сьогодні та завтра Кременчук може накрити сморід

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 1 042

17-18 лютого Кременчук може накрити сморід. За даними лабораторії спостережень за забрудненням атмосферного повітря Кременчука Полтавського обласного центру з гідрометеорології, через настання з 16 лютого метеорологічних умов високого забруднення повітря (МУВЗ), що сприяють накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосферного повітря, сьогодні та завтра зберігатиметься тенденція для подальшого накопичення шкідливих домішок.





Промислові підприємства Кременчука попередили щодо необхідності знизити викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.





Містянам рекомендують по можливості не використовувати власний автотранспорт з двигунами внутрішнього згоряння у цей період.