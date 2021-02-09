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На пеньках: кременчужанин показав стан амортизаторів вагонів

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 1 230

 

Як тобі таке, Ілон Маск?

Читач Анатолій надіслав до редакції відео, зняте на станції Кагамлицька. Кременчужанина здивувало ноу-хау - пеньки замість пружин.


Нагадаємо, 4 лютого в районі станції Кагамлицька три вагони зійшли з рейок.


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Автор: Руслана Горгола Відео: читач Анатолій
Теги: вагон

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