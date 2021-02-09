За добу COVID-19 виявили у 2 332 українців, на Полтавщині – у 21

Одужало за цей час 2 478 осіб
2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 145 осіб;
- летальних випадків – 62;
- одужало - 2 478;
- здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073, методом ІФА – 2 667).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 273 475 осіб;
- одужало – 1 116 779 осіб;
- летальних випадків – 24 392;
- проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.
Кількість захворювань у регіонах за добу:
- Київ – 211 випадків;
- Вінницька область – 142 випадки;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 106 випадків;
- Донецька область – 28 випадків;
- Житомирська область – 150 випадків;
- Закарпатська область – 113 випадків;
- Запорізька область – 46 випадків;
- Івано-Франківська область – 457 випадків;
- Київська область – 171 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 9 випадків;
- Львівська область – 123 випадки;
- Миколаївська область – 77 випадків;
- Одеська область – 75 випадків;
- Полтавська область – 21 випадок;
- Рівненська область – 15 випадків;
- Сумська область – 47 випадків;
- Тернопільська область – 79 випадків;
- Харківська область – 59 випадків;
- Херсонська область – 31 випадок;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 66 випадків;
- Чернівецька область – 225 випадків;
- Чернігівська область – 23 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 613 випадків захворювання на COVID-19.
Одужали 41 315 жителів області, продовжують лікування 2 361 людина, зокрема 97 дітей. Всього зареєстровано 937 летальних випадків.
За минулу добу зареєстровано нових випадків – 21.
Географія поширення інфекції:
- Полтава – 17 194,
- Кременчук – 5 735,
- Горішні Плавні – 2 268,
- Полтавський район – 1 835,
- Миргород – 1 689,
- Лубни – 1 391,
- Лохвицький район – 1 173 (+12),
- Зіньківський район – 1 030 (+8),
- Карлівський район – 919,
- Пирятинський район – 796,
- Котелевський район – 778 (+1),
- Новосанжарський район – 754,
- Глобинський район – 703,
- Кременчуцький район – 689,
- Диканський район – 637,
- Миргородський район – 624,
- Шишацький район – 624,
- Хорольський район – 574,
- Кобеляцький район – 570,
- Гадяч – 536,
- Решетилівський район – 530,
- Машівський район – 487,
- Чутівський район – 481,
- Семенівський район – 438,
- Великобагачанський район – 419,
- Козельщинський район – 352,
- Гадяцький район – 329,
- Лубенський район – 314,
- Оржицький район – 268,
- Гребінківський район – 253,
- Чорнухинський район – 223.
За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.