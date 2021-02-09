Covid-19 в Україні/Кременчуці
Дані МОЗ України. Оновлення: 09.02.2021 11:00
Підтверджені:
Україна1249646
Кременчук5743
Хворі:
Україна141267
Кременчук163
Одужало:
Україна1084608
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Кременчук, Україна, Світ, Коронавірус / Карантин

За добу COVID-19 виявили у 2 332 українців, на Полтавщині – у 21

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 158

 

Одужало за цей час 2 478 осіб

2 332 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 15 лютого 2021 року, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 


Зокрема, захворіли 160 дітей та 47 медпрацівників.


Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 145 осіб;
  • летальних випадків – 62;
  • одужало - 2 478;
  • здійснено тестувань за добу – 13 740 (зокрема методом ПЛР – 11 073,  методом ІФА – 2 667).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 1 273 475 осіб;
  • одужало – 1 116 779 осіб;
  • летальних випадків – 24 392;
  • проведено ПЛР-тестувань – 6 551 858.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (457), Чернівецькій (225), м. Київ (211), Київській (171) та Житомирській (150) областях.


Кількість захворювань у регіонах за добу:

  • Київ – 211 випадків;
  • Вінницька область – 142 випадки;
  • Волинська область – 45 випадків;
  • Дніпропетровська область – 106 випадків;
  • Донецька область – 28 випадків;
  • Житомирська область – 150 випадків;
  • Закарпатська область – 113 випадків;
  • Запорізька область – 46 випадків;
  • Івано-Франківська область – 457 випадків;
  • Київська область – 171 випадок;
  • Кіровоградська область – 3 випадки;
  • Луганська область – 9 випадків;
  • Львівська область – 123 випадки;
  • Миколаївська область – 77 випадків;
  • Одеська область – 75 випадків;
  • Полтавська область – 21 випадок;
  • Рівненська область – 15 випадків;
  • Сумська область – 47 випадків;
  • Тернопільська область – 79 випадків;
  • Харківська область – 59 випадків;
  • Херсонська область – 31 випадок;
  • Хмельницька область – 10 випадків;
  • Черкаська область – 66 випадків;
  • Чернівецька область – 225 випадків;
  • Чернігівська область – 23 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


 


Від початку карантину на Полтавщині діагностували 44 613 випадків захворювання на COVID-19.


Одужали 41 315 жителів області, продовжують лікування 2 361 людина, зокрема 97 дітей. Всього зареєстровано 937 летальних випадків.


За минулу добу зареєстровано нових випадків – 21.


Географія поширення інфекції:

  • Полтава – 17 194,
  • Кременчук – 5 735,
  • Горішні Плавні – 2 268,
  • Полтавський район – 1 835,
  • Миргород – 1 689,
  • Лубни – 1 391,
  • Лохвицький район – 1 173 (+12),
  • Зіньківський район – 1 030 (+8),
  • Карлівський район – 919,
  • Пирятинський район – 796,
  • Котелевський район – 778 (+1),
  • Новосанжарський район – 754,
  • Глобинський район – 703,
  • Кременчуцький район – 689,
  • Диканський район – 637,
  • Миргородський район – 624,
  • Шишацький район – 624,
  • Хорольський район – 574,
  • Кобеляцький район – 570,
  • Гадяч – 536,
  • Решетилівський район – 530,
  • Машівський район – 487,
  • Чутівський район – 481,
  • Семенівський район – 438,
  • Великобагачанський район – 419,
  • Козельщинський район – 352,
  • Гадяцький район – 329,
  • Лубенський район – 314,
  • Оржицький район – 268,
  • Гребінківський район – 253,
  • Чорнухинський район – 223.

За інформацією Полтавського обласного лабораторного центру МОЗ України.


 

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Автор: Руслана Горгола
Теги: коронавірус заболеваемость статистика

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